EdF ‍: Il secoue Deschamps, ce champion du monde doit revenir

Dans : Equipe de France.

Par Quentin Mallet

Il est temps que Didier Deschamps ouvre les yeux sur Corentin Tolisso, qui avait longtemps disparu de la circulation, et a maintenant le niveau pour être de nouveau avec les Bleus.

Corentin Tolisso a longtemps été mis en difficulté par son propre physique. Lors de ses cinq saisons au Bayern Munich (2017-2022), il a manqué pas moins de 108 matchs pour cause de blessures. Au moment de son retour à l'Olympique Lyonnais, la crainte de le voir rechuter était donc vive et justifiée. Au cours de ses deux premières saisons après sa signature chez les Gones, Corentin Tolisso s'est blessé à 7 reprises, manquant un total de 20 matchs. Toutefois, l'exercice 2024-2025 semble être enfin le bon pour le milieu de terrain. Ce dernier n'a pas manqué un seul match pour raison médicale depuis le 3 mars dernier. En pleine confiance, il enchaine aujourd'hui les très bonnes prestations, autant en championnat qu'en Ligue Europa. De quoi obliger Daniel Riolo à faire un énorme appel du pied à Didier Deschamps en affirmant que le Lyonnais mérite sa place en équipe de France.

« Qui aujourd’hui est supérieur à Tolisso ? », demande Daniel Riolo

OL : Tolisso en Bleus, il vire brutalement Rabiot https://t.co/wFvgsbwL71 — Foot01.com (@Foot01_com) November 11, 2024

« Si on fait la liste des milieux de terrain qu’il y a en équipe de France… Qui aujourd’hui est supérieur à Tolisso ? Qu’est-ce qu’il a de moins que 90% des milieux de terrain de cette équipe de France ? En fait, je n’en vois pas un meilleur que lui. Depuis que cette saison a démarré, entre la Ligue Europa et le championnat, est-ce que Tolisso est inférieur à Guendouzi ? Je te dis non. Est-ce qu’il est inférieur à Rabiot ? Jamais de la vie, même pas en rêve. Youssouf Fofana ? Il n’est pas inférieur à lui, jamais de la vie », explique Daniel Riolo sur les ondes de RMC, qui est admiratif des performances de Corentin Tolisso. Didier Deschamps doit-il appeler le milieu de terrain de 30 ans au prochain rassemblement ? Ce dernier n'a manqué qu'un seul match avec l'OL, a déjà inscrit 2 buts et délivré 2 passes décisives. Avec une moyenne Flashscore de 7,35/10 toutes compétitions confondues cette saison, il est devenu un élément indéboulonnable de la formation de Pierre Sage. Reste à savoir s'il sera toujours épargné par les blessures lors de la prochaine trêve internationale en mars prochain.