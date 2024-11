Israël remercie la France pour son accueil « ‍exceptionnel ‍»

Dans : Equipe de France.

Par Quentin Mallet

En conférence de presse après le match face à l'équipe de France, Ran Ben Shimon, le sélectionneur d'Israël, a remercié les autorités françaises pour le bon déroulement des opérations.

Le match entre l'équipe de France et Israël était classé à haut risque. Un boycott massif entre supporters a d'ailleurs forcé le Stade de France à réaliser la plus faible affluence de son histoire pour un match des Bleus, avec seulement 16 611 spectateurs. Plusieurs raisons expliquent le désintérêt pour cette rencontre, notamment sécuritaires. Les autorités françaises avaient prévu le nécessaire pour éviter d'éventuels débordements et autres tensions dans le stade en convoitant pas moins de 1600 agents de sécurité. Aussi, le Raid – unité d'élite de la police nationale – a été mobilité pour assurer la sécurité de l'équipe d'Israël. C'est donc dans ces conditions que les deux équipes se sont quittées dos à dos sur le score de 0 à 0. En conférence de presse, Ran Ben Shimon, le sélectionneur israélien, a d'ailleurs remercié le pays hôte pour son « accueil exceptionnel ».

Israël prend son premier point

C’est terminé au Stade de France ⌛️

1 point qui permet aux Bleus de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Nations 🏆



🔜🇮🇹 RDV dimanche en Italie pour bien terminer cette phase de groupe 👊#FRAISR | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/9DCUzokibX — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 14, 2024

A l'issue de la rencontre, Ran Ben Shimon a pu revenir devant les journalistes sur le déroulé du match. Ce dernier se réjouit que son équipe ait pu remporter son premier point dans cette phase de groupe de Ligue des nations. « C’est un match exceptionnel pour nous. On obtient notre premier point en Ligue des nations. On a une équipe qui a envie d’apporter des résultats pour son peuple », explique le sélectionneur d'Israël.

Si un léger incident a eu lieu en tribunes en première période, l'intégrité physique de l'équipe d'Israël n'a pas été atteinte. Pour Ran Ben Shimon, cette rencontre s'est déroulée sans accroc, en grande partie grâce aux autorités françaises et à l'accueil du pays hôte. « On veut remercier le service de sécurité qui nous a protégés. Les autorités ont organisé ce match de façon fantastique. Merci à la France pour cet accueil exceptionnel », conclut-il. Un match à oublier pour l'équipe de France qui se qualifie tout de même pour les quarts de finale de la Ligue des nations.