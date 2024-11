EdF ‍: Adrien Rabiot patron des Bleus, c'est officiel

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

En l’absence de plusieurs titulaires, Adrien Rabiot a assumé un véritable rôle de patron sur le terrain lors de la victoire de l’Equipe de France contre l’Italie ce dimanche soir à Milan (1-3).

Malgré les absences au coup d’envoi de Ngolo Kanté, Eduardo Camavinga ou encore Aurélien Tchouaméni, le milieu de terrain de l’Equipe de France a livré un match référence contre l’Italie dimanche soir à Milan. Manu Koné a confirmé sa montée en puissance, Mattéo Guendouzi a gratté d’innombrables ballons et Adrien Rabiot a signé son retour chez les Bleus par un doublé inattendu. Le nouveau joueur de l’Olympique de Marseille s’est imposé face à la Squadra Azzurra comme un leader des Bleus en distillant de nombreuses consignes à ses coéquipiers et même s’il n’avait pas le brassard, l’ancien joueur de la Juventus Turin et du PSG avait tout d’un capitaine.

Une impression visuelle confirmée par Claude Puel, qui a estimé dans les colonnes de L’Equipe que Rabiot était désormais l’un des tauliers de cette Equipe de France. « Rabiot marque deux fois sur corner, c'est top. Surtout, son attitude a illustré l'état d'esprit de cette équipe. On l'a vu beaucoup parler à ses partenaires, donné beaucoup de consignes. On a perçu son influence de leader » a souligné l’ancien entraîneur de Saint-Etienne. Le quotidien national ne s’y est d’ailleurs pas trompé en accordant l’excellente note de 8/10 au milieu de terrain olympien.

Rabiot signe un match référence contre l'Italie

« Il se souviendra longtemps de cette soirée milanaise. Il y a d'abord ce doublé (5e et 6e buts en sélection) sur deux têtes majuscules. Mais il y a le reste : un travail de compensation très précieux devant Cambiaso, une disponibilité constante et des premières relances précises : l'ex-Turinois était partout. Sa prestation est marquée par une forme de déchet technique mais quelle influence » s’est réjoui le journal, soulignant la performance XXL d’Adrien Rabiot même si dimanche à Milan, ce ne fut pas l’homme du match puisque Lucas Digne a hérité d’une note supérieure avec un splendide 9/10. Peu importe pour Rabiot, dont l'influence ne cesse de croitre en Equipe de France comme le confirme cet ultime match des Bleus en 2024.