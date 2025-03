L'UEFA fait un joli cadeau à la France après la qualification

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Après sa qualification pour le Final Four de la Ligue des Nations, l’Equipe de France a découvert son groupe pour les qualifications à la Coupe du monde. Les Bleus ne devraient pas peiner à valider leur ticket.

Malgré la défaite au match aller, l’Equipe de France a décroché sa qualification pour le Final Four de la Ligue des Nations. Les hommes de Didier Deschamps affronteront l’Espagne au mois de juin pour une revanche de la demi-finale de l’Euro 2024. Une fois la Ligue des Nations terminée, les Bleus se tourneront doucement vers les qualifications à la Coupe du monde 2026. Et depuis leur qualification contre la Croatie, ils connaissent enfin leurs adversaire. Avec cette victoire face aux coéquipiers de Luka Modric, l’Equipe de France a été reversée par l’UEFA dans un groupe de seulement quatre équipes.

Le premier sera directement qualifié et le moins que l’on puisse dire, c’est que la poule des Bleus est très accessible. En effet, la bande de Kylian Mbappé affrontera l’Ukraine, l’Islande et l’Azerbaïdjan. Avec un tel tirage au sort, difficile de ne pas imaginer l’Equipe de France faire le plein de victoires et de points pour directement se qualifier pour la Coupe du monde sans passer par d’éventuels barrages. Notons par ailleurs qu’avec ce groupe de seulement quatre équipes, les qualifications à la Coupe du monde seront bouclées en seulement trois mois, une grande première.

Un groupe très accessible pour la France

Du côté de Didier Deschamps, on abordera évidemment cette série de matchs qualificatifs avec le plus grand sérieux. Mais ces affiches abordables permettront aussi au sélectionneur d’effectuer des tests de joueurs et de système avant l’échéance tant attendue de la Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis. Face à la Croatie dimanche soir, l’entraîneur des Bleus a peut-être trouvé la formule gagnante, avec une équipe ultra-offensive et avec Michael Olise en tant que meneur de jeu. Il y a désormais un peu plus d’un an pour peaufiner cette équipe qui figurera une fois de plus parmi les favorites au Mondial.