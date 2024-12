EdF ‍: Théo Hernandez viré des Bleus, Riolo lance le mouvement

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

Ces derniers jours, une affaire de violences dans une boite de nuit a éclaté et elle concernerait un joueur de l'équipe de France. Difficile de savoir le vrai du faux dans cette histoire mais pour Daniel Riolo, il y a vraiment un problème.

Théo Hernandez fait beaucoup parler de lui en Italie ces dernières heures après la diffusion d'une vidéo dans laquelle des violences envers deux femmes dans une boite de nuit lui sont attribuées. Une vidéo publiée sur YouTube par Fabrizio Corona, ancien paparazzi. Pour le moment, ni Théo Hernandez, ni l'AC Milan ont réagi aux images concernant l'international français. Beaucoup de choses se disent sur les circonstances de cette vidéo et il est difficile de savoir le vrai du faux. Mais pour Daniel Riolo, il n'est en tout cas pas étonnant de voir l'ancien du Real Madrid mêlé à des histoires de violences.

Théo Hernandez, Riolo se lâche

Sur l'antenne d'RMC, le journaliste n'a pas fait dans la langue de bois concernant Théo Hernandez, qu'il ne veut plus forcément voir porter le maillot de l'équipe de France : « On est convaincu maintenant, partout en Italie, et même au club à Milan, qu’il est dans la sauce et que l’histoire va être judiciarisée. Aujourd’hui le club n’a plus de doute sur le fait que Théo Hernandez est l’homme qui a frappé cette femme. (...) Théo Hernandez a un passif, il est impliqué dans deux autres soirées ou ça a mal tourné. Une après France-Chili avec Giroud notamment, et une autre qui pourrait sortir autour de faits en marge de France - Écosse à Lille en octobre 2023. (...) C'est un gars qui est accro aux ballons d'azote, qui en consomme très régulièrement. Il a l'alcool violent, quand il boit, il frappe. (...) C’est un mec qui est titulaire en équipe de France et à un moment il va falloir ouvrir les yeux sur cette histoire-là. Je me souviens qu’en 2012 quand on parlait des comportements de certains joueurs en équipe de France, on n’avait pas ces comportements-là. Et on en faisait des tonnes et des tonnes. Et Didier Deschamps avait sorti la fameuse charte éthique sur le comportement de certains joueurs. Aujourd’hui je ne sais pas où est la charte, mais elle est à la poubelle ». Si comme Riolo le dit et que l'affaire sera sous enquête, alors on devrait en savoir plus rapidement concernant le sort de Théo Hernandez. Mais voilà une histoire dont tout le monde se serait bien passé, surtout l'équipe de France dont l'image est déjà écornée.