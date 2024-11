France - Israël ‍: Audience en hausse pour TF1

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

TF1 s’est félicité de l’audience du match France-Israël, qui n’a toutefois pas fait un carton non plus. Il y avait 5 millions de téléspectateurs devant le match, avec un pic à 6 millions, ce qui permet à la première chaine d’être en tête des audiences de ce jeudi soir. Ce match de Ligue des Nations a réalisé 24,7 % de parts d’audience, ce qui le met très loin devant Cash Investigation de France 2, deuxième avec 8,6 %. Des résultats supérieurs aux derniers matchs de l’équipe de France, et notamment à la rencontre gagnée face à la Belgique qui n’avait pas dépassé les 4,7 millions de téléspectateurs en octobre dernier.