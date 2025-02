Tolisso oublié par Deschamps, il balance un scoop

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Revenu à son meilleur niveau avec l'Olympique Lyonnais, Corentin Tolisso ne masque pas son désir de retrouver l'équipe de France à un an du Mondial. Mais il risque d'être déçu.

Parfois durement critiqué par les supporters de l'OL après son retour au club, Corentin Tolisso a réussi à renverser la tendance en livrant des copies de plus en plus abouties. Que ce soir avec Pierre Sage ou désormais avec Paulo Fonseca, le milieu de terrain de 30 ans brille comme dans les meilleures années de sa carrière, et forcément l'idée d'un retour chez les Bleus n'est pas du tout saugrenue. Corentin Tolisso l'a d'ailleurs reconnu, il se languit de retrouver une équipe de France où il n'a plus rejoué depuis le match Portugal-France lors de l'Euro 2021. Alors, à quelques jours de l'annonce par Didier Deschamps de son groupe pour les deux matchs que la France jouera contre la Croatie en Ligue des Nations, Corentin Tolisso espère entendre son nom dans la liste que le sélectionneur national annoncera. Cependant, cela n'est pas dans l'air du temps, révèle Julien Huët.

Tolisso encore écarté de l'équipe de France ?

Le correspondant lyonnais du journal Le Parisien, explique que même si la présence de Corentin Tolisso dans le groupe tricolore n'est pas totalement inenvisageable, ce n'est pas le choix prioritaire de Didier Deschamps. « Même s’il continue à être observé par le staff des Bleus, la concurrence et l’émergence de talents rendent, selon nos informations, plus qu’utopique sa présence dans la sélection de mars. Seule une grande performance contre un adversaire du calibre du PSG pourrait lui offrir un ultime argument à une quinzaine de jours de la prochaine liste des Bleus » annonce notre confrère.

Aux commandes des Bleus depuis 2012, le plus grand sélectionneur de l’histoire de l’Équipe de France tirera sa révérence après la Coupe du Monde 2026 💙#FiersdetreBleus pic.twitter.com/S19Wvwzopu — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) January 8, 2025

De quoi alimenter la rancoeur des supporters de l'Olympique Lyonnais, convaincus depuis longtemps que Didier Deschamps se passe régulièrement et volontairement de joueurs de l'OL sans réelle raison. Champion du monde 2018 avec les Bleus, Corentin Tolisso espère que tout cela n'est pas sérieux, et que même si DD a l'embarras du choix en milieu de terrain, il pourra faire appel à lui pour les matchs de mars, ou bien plus tard dans l'année.