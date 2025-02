France ‍: Ousmane Dembélé injouable, Didier Deschamps s'inquiète

Dans : Equipe de France.

Par Quentin Mallet

La révélation d’Ousmane Dembélé devant les buts ne passe pas inaperçue. Didier Deschamps, le sélectionneur de l’Equipe de France, s’en réjouit, mais espère que le joueur du Paris Saint-Germain en gardera avec les Bleus.

L’année civile 2025 est tout simplement un rêve éveillé pour Ousmane Dembélé. A force de travail devant le but et grâce à une confiance totale de Luis Enrique qui l’a placé dans un rôle beaucoup plus axial, le numéro 10 du Paris Saint-Germain est un homme nouveau. Si on remonte même jusqu’au 15 décembre 2024, l’ancien joueur du FC Barcelone compte un total de 18 buts inscrits en 11 matchs disputés. Des statistiques ahurissantes pour celui qui a longtemps été critiqué pour son manque de réalisme devant le but. Cette grande réussite fait le bonheur des supporters parisiens, mais aussi de Didier Deschamps. Le sélectionneur de l’Equipe de France se réjouit de voir le champion du monde 2018 avoir une telle réussite. Avec une pointe d'inquiétude.

« Je leur dis juste d’en garder un peu pour nous »

D’ordinaire très discret avec les médias, Didier Deschamps s’est livré dans un long entretien accordé à L’Equipe. L’occasion pour lui d’évoquer les récentes performances d’Ousmane Dembélé. « À Paris, il a une position de départ axiale, mais si vous prenez des photos à dix moments différents, il sera à gauche, au milieu, un peu partout. Certes, il est à la finition. Avec nous, s'il n'avait pas été blessé au dernier stage, il aurait certainement évolué dans une position différente. S’il ne marque plus ? Ce sera de ma faute. De toute façon, je sais, et je vis très bien avec, que tout est de ma faute. Ça me va bien. (...) Est-ce que je le chambre si je le croise ? Non, je le félicite. Avec humour, oui, mais je le félicite. À lui, à Randal Kolo Muani et aux autres, je leur dis juste d'en garder un peu pour nous », explique le sélectionneur de l’Équipe de France dans sa première sortie médiatique depuis l’annonce de la date de fin de son aventure avec les Bleus.

En attendant, si Ousmane Dembélé continue d’être aussi impactant avec le Paris Saint-Germain, il ne fait aucun doute que le club de la capitale grimpera très haut sur la scène européenne. Pour l’Équipe de France, reste à savoir s’il parviendra à garder ce réalisme devant le but dans un système de jeu bien différent de celui de Luis Enrique.