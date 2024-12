EdF ‍: Didier Deschamps l’avoue, il est totalement perdu

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 a été effectué ce vendredi. L'avis de Didier Deschamps est très parlant.

Les compétitions se multiplient et même pour les passionnés, cela devient difficile de tout bien suivre. La Ligue des Nations, la Coupe du monde des clubs et la Coupe Intercontinentale, et maintenant le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du monde. Il a été effectué ce vendredi et n’a pas pu permettre de connaitre les groupes puisque cela va dépendre des résultats des quarts de finale de la Ligue des Nations. A se demander si cela valait la peine de le faire, car la France ne sait même pas dans quel groupe elle se retrouve, et si cela sera une poule de 4 ou de 5 équipes. Pas de tirage compliqué en vue, mais impossible pour Didier Deschamps et son staff de se projeter sur cette phase toujours décisive du programme des Bleus, même si cela fait bien longtemps qu’il n’y a pas eu de frayeur à ce niveau.

Compliqué de comprendre pour Didier Deschamps

📣 Le tirage des 𝗾𝘂𝗮𝗹𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗮 𝗖𝗼𝘂𝗽𝗲 𝗱𝘂 𝗠𝗼𝗻𝗱𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟲 est tombé !



Ça sera le 𝙜𝙧𝙤𝙪𝙥𝙚 𝘿 en cas de qualification face à la Croatie en mars ou le 𝙜𝙧𝙤𝙪𝙥𝙚 𝙇 en cas d’élimination.



« On a sept adversaires potentiels avec des profils différents. On en sait un peu plus, mais on ne sait pas tout encore. C’est compliqué pour beaucoup de monde de comprendre le tirage. Il y a moins de visibilité par rapport à ce qu’il y a eu avant, mais le maître-mot est de s’adapter. Cela aura une incidence, mais ce qui est plus problématique, c’est la supervision de ces équipes puisqu’il faudra beaucoup de monde pour voir nos adversaires potentiels. Mais c’est la particularité de ce tirage qui n’est pas complètement décisif », a expliqué le sélectionneur national. Un bel exercice de langue de bois vu les faibles indications du tirage, mais tout de même un petit tacle aux instances qui calent des tirages au sort sans pouvoir dévoiler les poules, ce qui est tout de même assez particulier.