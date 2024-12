La France ou le Maroc, Ben Seghir n’a pas hésité une seconde

Dans : Equipe de France.

Par Adrien Guyot

Joueur important du système de l’AS Monaco, Eliesse Ben Seghir a récemment dû trancher entre jouer pour la France et représenter le Maroc. Il a finalement opté pour les Lions de l’Atlas et a justifié sa décision.

Blessé une bonne partie de la saison dernière, Eliesse Ben Seghir est revenu en force du côté de l’AS Monaco. Auteur de déjà quatre buts et trois passes décisives en douze matchs de Ligue 1 cette saison, la jeune pépite de 19 ans a rapidement dû choisir entre jouer pour l'Equipe de France ou opter pour le Maroc, même si Didier Deschamps ne l'a pas personnellement appelé ou sollicité. Finalement, le milieu offensif monégasque a décidé de représenter les Lions de l’Atlas. Il a d’ailleurs effectué ses débuts avec son pays en mars dernier et possède déjà des statistiques flatteuses (huit matchs, trois buts et deux passes décisives). Dans une interview accordée par Téléfoot sur TF1, Ben Seghir a justifié son choix d’évoluer en sélection marocaine plutôt que chez les Bleus.

Ben Seghir justifie son choix de représenter le Maroc

"C’était un choix évident pour moi."



Eliesse Ben Seghir revient sur les raisons qui l’ont poussé à rejoindre la sélection marocaine au micro de @MamoodTraore et @BarniaudSeb pic.twitter.com/4ExIUv1wiN — Téléfoot (@telefoot_TF1) December 1, 2024

Pour lui, il n’y a pas vraiment eu de discussion. C’était clair dès le début, le Maroc était sa priorité, alors qu’il a pourtant évolué avec la France dans toutes les catégories de jeunes : «Quand l’équipe nationale du Maroc fait appel à toi et que le sélectionneur t’appelle plusieurs fois pour te parler de la sélection, c’était un choix évident pour moi. Un hommage pour mon père décédé ? Énormément. Dès que je porte ce maillot, je pense à lui. C’est quelque chose qui me pousse à être encore meilleur», a-t-il évoqué dans l’émission de TF1. Buteur contre Benfica cette semaine en Ligue des Champions, Eliesse Ben Seghir ne cesse de passer les paliers depuis ses premiers pas en Ligue 1. Elément essentiel du système d’Adi Hütter en Principauté, il retrouve la confiance après avoir été écarté des terrains de nombreux mois l’année passée. Ses performances lui ont rapidement permis d’attirer les radars du Maroc et de représenter son pays.