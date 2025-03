EdF ‍: La France avant tout, Théo Hernandez fait enrager Milan

Dans : Equipe de France.

Cela fait un moment que Théo Hernandez ne fait plus l’unanimité au Milan AC, et la situation n’est pas prête de s’arranger.

Critiqué en Italie pour ses frasques extra-sportives et pour ses performances de plus en plus décevantes, Théo Hernandez n’a clairement plus la cote à Milan, où il était pourtant capitaine en début de saison. En fin de contrat avec le club lombard en juin 2026, l’international français a de fortes chances de changer d’air. Convoqué par Didier Deschamps pour les matchs de l'Equipe de France contre la Croatie en Ligue des Nations, le latéral gauche de 27 ans fait de nouveau les gros titres dans la presse italienne cette semaine. Et pour cause, la Gazzetta dello Sport s’indigne de constater que Théo Hernandez a demandé à sortir pour une potentielle blessure au mollet à la mi-temps du match contre Côme samedi en Série A… pour finalement participer dans la foulée au rassemblement de l’Equipe de France.

Théo Hernandez exaspère l'AC Milan

Les dirigeants milanais s’attendaient à ce que le joueur soit forfait pour la trêve internationale, ce qui n’a finalement pas été le cas puisque Didier Deschamps a pris la décision de le convoquer. Que la presse italienne se rassure, aucun risque ne sera toutefois pris avec Théo Hernandez, qui devrait débuter le premier match contre la Croatie sur le banc ce jeudi puisque c’est Lucas Digne qui est fortement pressenti pour démarrer dans le couloir gauche de la défense française. Il n’empêche qu’en Italie, on regrette amèrement de voir Théo Hernandez privilégier à ce point la sélection par rapport à un club dont il était le capitaine il y a quelques mois. Il n’y a plus aucun doute, le divorce est consommé entre le joueur né à Marseille et l’AC Milan.