Un deal PSG-France pour le Parc des Princes ‍?

Dans : Equipe de France.

Par Alexis Rose

Enceinte principale de l’équipe de France de football depuis plus de vingt ans, le Stade de France va-t-il se passer des Bleus à l’avenir ? C’est en tout cas une possibilité, vu que la FFF a commencé à plancher sur un plan B.

Depuis son inauguration en 1998 pour la première Coupe du Monde remportée par les Bleus, le Stade de France est clairement le fief de l’équipe de France. Hormis durant les travaux de rénovation pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, le groupe de Didier Deschamps a toujours évolué dans l’enceinte de Saint-Denis pour tous ses grands rendez-vous. Mais est-ce que cela va changer à l’avenir ? C’est possible, sachant que ce jeudi, le comité exécutif de la FFF a décidé de lancer une consultation pour trouver des stades prêts à accueillir l’équipe de France jusqu’à la Coupe du Monde 2026.

Sachant que le Stade de France n’a plus de concessionnaire, la Fédération n’a pas de réponse concernant le renouvellement du bail du Stade de France. C’est donc en toute logique que Philippe Diallo explique vouloir trouver une solution au plus vite alors que les Bleus vont faire leur rentrée la semaine prochaine à l’occasion de la phase finale de la Ligue des Nations contre la Croatie, sachant que la FFF espère pouvoir jouer dans la capitale pour des raisons logistiques. Au moment où le Paris Saint-Germain envisage de quitter le Parc des Princes, on se dit que forcément un accord pourrait intervenir.

« Nous sommes amenés à envisager un plan B »

Comme le Stade de France n'a toujours pas de concessionnaire, la FFF lance une consultation pour trouver les stades prêts à accueillir l'équipe de France jusqu'à la Coupe du monde 2026. https://t.co/0zMZTADExo pic.twitter.com/8yew80Ewf5 — L'ÉQUIPE (@lequipe) March 13, 2025

« Nous avons lancé un appel d'offres pour trouver la localisation de l'ensemble des matches de nos sélections nationales. Avec un point de vigilance particulier pour l'équipe de France A masculine. Il y a actuellement des négociations qui traînent en longueur avec le Stade de France. La Fédération est tenue d'indiquer à l'UEFA la localisation des matchs. Comme nous ne connaissons pas l'identité d'un futur concessionnaire du Stade de France, nous sommes amenés à envisager un plan B pour connaître, dans les délais impartis, où seront nos matchs. Nous avons anticipé une situation qui n'est pas satisfaisante. Le Stade de France est-il définitivement évincé ? Je ne sais pas qui au nom du Stade de France est en capacité de répondre à notre appel d'offres pour des matchs qui auront lieu à partir de septembre. On a besoin de protéger notre équipe de France », a balancé, dans L’Equipe, le président de la Fédération, qui estime donc que l’équipe de France a une chance de se délocaliser en province, comme à Lyon, pour ses prochaines grandes échéances.