La France a un problème, et c’est Lamine Yamal qui le dit

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Auteur d’un but somptueux en demi-finale de l’Euro 2024, Lamine Yamal avait fait mal à l’équipe de France (2-1). L’ailier de l’Espagne s’était engouffré dans un espace plein axe, un point faible identifié par le Blaugrana pendant les premières minutes de la rencontre.

Plus qu’un dribbleur. Connu pour sa capacité à éliminer ses adversaires, Lamine Yamal est aussi un joueur intelligent. L’ailier du FC Barcelone sait analyser les forces et faiblesses des équipes qu’il affronte. C’est d’ailleurs cette aptitude qui lui a permis de plomber l’équipe de France le 9 juillet dernier. En demi-finales de l’Euro 2024, alors que les Bleus avaient ouvert le score par l’intermédiaire de Randal Kolo Muani, l’international espagnol s’était offert un but magnifique.

Yamal a vu l'espace au milieu

Sa frappe dans la lucarne opposée n’avait laissé aucune chance au gardien Mike Maignan. Mais plus que la qualité de sa tentative, Lamine Yamal se souvient surtout d’un défaut rapidement identifié du côté tricolore. « Je me souviens que le match avait commencé depuis 20 minutes, a raconté le jeune talent du FC Barcelone dans un documentaire de Prime Video en Espagne. Je me suis aperçu que la France avait un problème au milieu, ils laissaient des joueurs libres dans cette zone. »

« Nacho donne le ballon à Dani (Olmo) et j'ai la chance que le rebond tombe sur Morata et que le ballon arrive jusqu'à moi. Là je m'arrête et je vois que Nico (Williams) me demande toujours le ballon. A l'intérieur, je pensais que j'allais donner le ballon à Morata, mais je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête pour que je me dise : "Non, arrête." Et c'est comme si ma jambe prenait la décision seule à ma place. Et je vois que Rabiot me laisse un peu d'espace et qu'il va dans l'autre sens. J'avais tellement de colère en moi que j'ai frappé de toutes mes forces », a confié Lamine Yamal, vainqueur du tournoi et élu meilleur jeune.