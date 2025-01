FFF ‍: Elle prend la parole et met Philippe Diallo dans la sauce

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Nouveau règlement de comptes dans les arcanes de la Fédération Française de Football, avec une agente qui pointe du doigt le comportement de Philippe Diallo.

Nouveau président de la Fédération Française de Football après avoir occupé ce poste par interim au coeur de la tempête qui a touché Noël Le Graët, Philippe Diallo est pointé du doigt par Sonia Souid, ce vendredi dans Le Parisien. Le quotidien francilien donne la parole à l’agente de joueurs et de joueuses qui avait, il y a deux ans, dénoncé le comportement sexiste et inapproprié du dirigeant breton, dévoilant des messages vocaux et des SMS à l’appui. Lors d’un rendez-vous professionnel, Le Graët s’était selon elle comporté de façon déplacé, et ces accusations en plus de nombreux autres soucis ont fini par provoquer la mise à l’écart de celui qui était président de la FFF.

Echange tendue avec Diallo et vigile balèze

Mais en marge de la présentation de son livre « Touche pas à mon QI », où l’agente de 39 ans revient sur les difficultés d’être une femme dans le milieu du football, Sonia Souid s’est confiée sur une confrontation chaude avec Philippe Diallo, qui a eu lieu lors de l’été 2023 lors de la Coupe du monde en Australie. Conviée à un diner officiel par les joueuses de l’équipe de France puisqu’elle était leur représentante, l’agente a été écartée par Diallo comme elle le raconte.

« Depuis l’affaire Le Graët, ils me craignent » : les vérités de l’agente Sonia Souid sur le monde du foot

➡️ https://t.co/UIhhX8lWlh pic.twitter.com/jNmozpVyrj — Le Parisien (@le_Parisien) January 24, 2025

« On a organisé une haie d’honneur pour les accueillir et Philippe Diallo, qui est à ce moment-là président de la Fédération par intérim, m’interpellé et me dit : « Sonia, je peux vous parler ? » Je pensais naïvement qu’il voulait se présenter mais il me dit alors très sèchement que ma présence n’est pas souhaitée », a livré Sonia Souid, avant de révéler la tournure plus musclée de la suite de la conversation.

« J’ai eu l’impression de vivre une injustice terrible, donc je lui ai demandé pourquoi. Il me dit : « Vous vous rendez compte, après tout ce qui s’est passé… » Je lui ai dit que ma présence était plus que légitime et qu’il devrait plutôt me remercier, parce que c’est notamment grâce à ça qu’il était le nouveau président de la fédération. Il était tellement gêné que je réponde qu’il m’a demandé de le suivre dans l’ascenseur où il m’a dit d’un ton très ferme : « C’est la dernière fois que vous me parlez sur ce ton. » Je lui ai répondu : « C’est la dernière fois que vous me manquez de respect. » Il est parti et a demandé au vigile balèze devant moi de me repousser dans l’ascenseur. C’est ce qu’il a fait, brusquement », a raconté l’agente dans cette confidence qui en dit long sur ses relations encore très compliquées avec le monde du football.