Henry plutôt que Zidane, Stéphane Guy devient fou

Didier Deschamps va annoncer ce mercredi qu'il n'ira pas au-delà de son contrat jusqu'au Mondial 2026. Pour le remplacer, deux noms reviennent, Zinedine Zidane et Thierry Henry.

Le suspense a pris fin, l'actuel sélectionneur de l'équipe de France a décidé que le Mondial 2026 sera sa dernière compétition aux commandes des Bleus. En faisant ce choix, Didier Deschamps sait qu'il va faire taire toutes les polémiques qui entourent son mandat depuis quelques années. Pour le remplacer, Philippe Diallo ne veut pas se mouiller et le président de la Fédération Française de Football ne souhaite pas dire qui il va choisir d'ici 2026. Mais évidemment, tout le monde pense à Zinedine Zidane, à qui le poste semblait promis depuis plusieurs années. Autre nom qui circule, celui de Thierry Henry, qui a emmené les Espoirs français en finale du tournoi des Jeux Olympiques de Paris. Mais pour Stéphane Guy, nommer Thierry Henry plutôt que Zinedine Zidane serait une folie et un scandale.

Thierry Henry n'a rien prouvé sur un banc de touche

EXCLUSIF - "Il faut savoir dire stop" : au JT de 13H de TF1, Deschamps annonce qu’il quittera l'équipe de France en 2026

Dans L'Equipe du Soir, l'ancien journaliste vedette de Canal+ a tapé fort sur la tête de Thierry Henry. « Oui, la fédé doit verrouiller Zidane tout de suite. On a tous envie de voir le Zizou qui a gagné trois fois la Ligue des champions à la tête des Bleus. Qu’il prenne la succession de Deschamps, et même si les deux ont une relation humainement compliquée, c’est le sens de l’histoire (…) Thierry Henry ? Il faut être un peu sérieux. Entre le pédigrée d’entraîneur de Thierry Henry et celui de Zinedine Zidane, il n’y a pas photo, il n’y a aucun débat. En France, il y a 20 entraîneurs qui ont un pédigrée autre que celui de Thierry Henry, il y a Franck Haise, il y a Bruno Genesio... Thierry Henry c’est un coup médiatique, mais ce n’est pas crédible dans le métier d’entraîneur. Il a 18 mois pour prendre un club et montrer ce qu’il vaut », a lancé un Stéphane Guy, qui serait scandalisé de voir la FFF choisir l'ancien joueur d'Arsenal plutôt que Zinedine Zidane.