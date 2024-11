Donnarumma ou Dollarumma, l'Italie hésite

Sifflé par le public de San Siro lors du dernier match de la Squadra Azzurra dans l’enceinte milanaise en septembre 2023, Gianluigi Donnarumma espère que l'accueil sera plus sympathique ce dimanche.

Parti libre de tout contrat de l’AC Milan, son club formateur, pour le Paris Saint-Germain à l’été 2021, Gianluigi Donnarumma s’est installé comme le numéro 1 indiscutable du club de la capitale. Plus de trois saisons après son départ, les supporters milanais en veulent toujours à leur ancien dernier rempart d’avoir quitté l’Italie, mais surtout de ne rien avoir rapporté à Milan. Ce qui lui avait valu le surnom de Dollarumma. Lors du dernier match de la sélection italienne à San Siro, Donnarumma, qui est également titulaire avec son pays, avait été hué par son propre public, des faux billets étant même jeté sur le terrain. A quelques heures d’un Italie-France décisif pour la première place en Ligue des Nations, les fans de la Squadra Azzurra sont toujours énervés contre lui.

🗣️ Gianluigi #Donnarumma: What do you expect from the San Siro fans: "I expect a positive reaction. When you wear the national team jersey, we’re all Italian. I expect a great atmosphere for the whole team, and I’m convinced it will be a special evening." pic.twitter.com/UAL3AkvnLx