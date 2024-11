47.000 euros chez Adidas, la stupeur de Paul Pogba

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Le procès Pogba permet d'incroyables révélations sur le train de vie de l'entourage du joueur français.

Ce mardi 26 novembre s’est ouvert le procès Pogba, qui doit faire la lumière sur les agissements de six hommes, soupçonnés d’avoir tenté d’extorquer 13 millions d’euros à l’international français en 2022. Une vraie descente aux enfers pour le joueur tricolore, qui n’a pas su bien s’entourer et a vu de nombreuses personnes lui faire pression pour profiter de son argent. Depuis deux jours, les témoignages s’enchainent pour essayer de comprendre les ramifications et les agissements qui ont pu mener à voir Paul Pogba se faire menacer d’une arme pour devoir faire un versement de 13 millions d’euros à ses braqueurs.

La facture explose chez Adidas

Parmi les récits des témoins ou des accusés, forcément ce coup de projecteur sur l’entourage des footballeurs permet de comprendre à quel point les sommes en jeu causent des dégâts. L’exemple de la virée de deux de ses « amis » à l’Adidas Store des Champs-Elysées en mars 2022 est très parlant. En plusieurs passages, ils ont ainsi dévalisé l’enseigne avec l’approbation de Paul Pogba, qui venait d’être séquestré peu avant un rassemblement à Clairefontaine. Ces deux personnes, avaient obtenu de la part de Paul Pogba de pouvoir se servir en articles pour 4000 euros chacun. Ils seront repartis du magasin avec 10.000 euros et 159 articles. Quelques jours plus tard, ils reviennent avec cette fois-ci le feu vert de « La Pioche » pour pouvoir acheter pour 30.000 euros.

🚨 Paul Pogba a toujours considéré que 𝘀𝗮 𝗿𝗲́𝘂𝘀𝘀𝗶𝘁𝗲 𝗲́𝘁𝗮𝗶𝘁 𝗮𝘂𝘀𝘀𝗶 𝗰𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝘀𝗶𝗲𝗻𝘀, preuve en exemples 👇😳 :



▫️À Manchester, 𝗶𝗹 𝗮 𝗵𝗲́𝗯𝗲𝗿𝗴𝗲́ 𝗲𝘁 𝗲𝗺𝗯𝗮𝘂𝗰𝗵𝗲́ 𝗱𝗲𝘀 𝗮𝗺𝗶𝘀 𝗱’𝗲𝗻𝗳𝗮𝗻𝗰𝗲 (devenus co-accusés dans l’affaire… pic.twitter.com/EpDaZD9Hvp — BeFootball (@_BeFootball) November 26, 2024

« Sur ce coup-là, on a abusé. On s’est laissé aller dans l’euphorie de l’achat VIP. D’habitude c’est limité. Mais là il nous a dit qu’on pouvait prendre pour toute notre famille. Il y avait bientôt les fêtes musulmanes et on voulait faire plaisir à tout le monde », a reconnu à la barre l’un des prévenus, qui a récupéré ce jour-là, avec son compère et sa famille, 633 articles pour un montant de 47.000 euros. Le plafond ayant été explosé dans la boutique, c’est Paul Pogba qui a du venir en personne depuis Clairefontaine pour régler la suite de la note, ce a quoi il ne s’attendait pas du tout étant donné le crédit qu’il avait octroyé à ses deux « amis ». Avec de tels amis, pas besoin d’ennemis.