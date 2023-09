Oublié par son pays, Thierry Henry critique la France

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Considéré comme une légende en Angleterre, Thierry Henry n’a jamais bénéficié d’un tel traitement en France. Le nouveau sélectionneur des Espoirs tricolores constate que son pays, comme beaucoup d’autres en Europe, a pris l’habitude de ne pas honorer la carrière de ses champions.

A travers ses interventions au micro de Prime Video, Thierry Henry a fait grimper sa cote dans l’Hexagone. Les téléspectateurs ont beaucoup apprécié son humour et la qualité de ses analyses chez le diffuseur de la Ligue 1. On se demanderait presque si les Français ne l’ont pas préféré en tant que consultant… C’est peut-être le sentiment du nouveau sélectionneur des Espoirs tricolores.

Henry seulement honoré en Angleterre

Pour sa réussite avec les Gunners d’Arsenal, Thierry Henry reste considéré comme une légende en Angleterre. Une statue de lui a été placée près de l’Emirates Stadium. Mais surtout, l’ancien attaquant a été l’un des premiers joueurs à entrer dans le Hall of Fame de la Premier League en avril 2021. Le genre de distinction auquel Thierry Henry n’a jamais eu droit en France.

« (Le Hall of Fame) Je crois que ça a commencé en Angleterre il y a trois-quatre ans, a commenté le Français pour le média Skweek. Il n'y a pas de choses comme ça en Europe. Ce sont toujours les Anglais qui sont un peu les premiers à faire des choses comme ça, à reconnaître les carrières. En France, on te donne une rose et tu rentres chez toi… Et encore, si t’as la rose ! »

« Mais il n’y a pas vraiment de reconnaissance de la carrière. On ne pense pas à ça en fait, a-t-il expliqué. Les Anglais ont ramené ça il n’y a pas longtemps. Tu ne penses pas au Hall of Fame. Tony (Parker, à ses côtés dans l’émission, ndlr) parlait de la statue, tu ne penses pas à ça aussi. » Longtemps meilleur buteur de l’histoire des Bleus, Thierry Henry n’a pas eu la reconnaissance attendue. Lui qui a subi pas mal de critiques pour sa personnalité ou encore sa fameuse main contre l’Irlande.