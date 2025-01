Pogba qui ramène Griezmann en 2026, Deschamps n’est pas prêt

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Paul Pogba a confié ses envies de retrouver l'équipe de France, s'il retrouve son meilleur niveau. Et si c'est le cas, il demandera à Antoine Griezmann de revenir.

Vingt ans après la Coupe du monde 2006 où la France était arrivée en finale en sortant de sa retraite des joueurs comme Zidane, Thuram et Makelele, les Bleus vont-ils refaire le coup avant le rendez-vous américain de 2026 ? Le scénario serait épatant mais il n’est pas certain que Didier Deschamps l’apprécierait. En tout cas, Paul Pogba a pris la parole ce lundi dans un stream afin de faire le point notamment sur ses ambitions et son retour voulu au plus haut niveau. Mais bien évidemment, le milieu de terrain a rêvé en grand de retrouver les Bleus, sa ligne de conduite tout au long de sa carrière et un rendez-vous qu’il n’a plus honoré depuis trois ans désormais, et un match contre l’Afrique du Sud en mars 2022 à Lille.

Voir Paul Pogba retrouver un club ambitieux et son meilleur niveau est encore possible, même si La Pioche devra digérer la reprise du football après sa suspension pour dopage. S’il venait à accomplir cette performance, le joueur passé par Manchester United et la Juventus Turin a annoncé ce qu’il ferait en premier. Et sans aucun doute, ce serait de tenter de provoquer le retour d’Antoine Griezmann. « Il faut récupérer sa place, le nom de Paul Pogba ne suffit pas. Il faut charbonner. L'équipe de France me manque aussi. Jouer me manque. Si je reviens en sélection, je fais un coup de fil (à Antoine Griezmann), direct ! », a confié Paul Pogba à Amine sur Twitch.

Attention, Deschamps a de la mémoire

Ce message n’est toutefois pas anodin. Car si Antoine Griezmann revit avec l’Atlético de Madrid depuis qu’il a annoncé son départ des Bleus, c’est le départ de nombreux cadres dont il était proche qui a sapé le moral de « Grizi », comme Olivier Giroud, Hugo Lloris, Raphaël Varane et Paul Pogba. En plus du déclassement décidé par Didier Deschamps lors du dernier Euro. Voir la Pioche revenir peut donner des idées au meneur de jeu tricolore à l’approche du Mondial, même s’il faudra que toutes les conditions soient réunies. Et que le sélectionneur ouvre la porte, lui qui a été très surpris d’apprendre la décision de Griezmann à l’automne dernier. Après, Didier Deschamps l'a déjà montré par le passé, avec Karim Benzema ou Adrien Rabiot, il sait effacer les ardoises quand ça peut l'arranger.