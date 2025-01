Cette insulte que Deschamps « ‍ne peut pas oublier ‍»

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Parti se ressourcer en Bretagne pendant les fêtes, Didier Deschamps s'est confié à Ouest-France sur des moments marquants de sa vie privée.

C’était aussi la trêve hivernale pour Didier Deschamps, qui après un automne chargé avec les Bleus, est venu se ressourcer en Bretagne comme il le fait souvent à cette période. Son épouse est de la région et il demeure régulièrement à Concarneau, où il apprécie le club de football local, mais aussi le paysage et la tranquillité. Celle-ci avait été troublée quand un tag « raciste » avait été inscrit en 2016 sur sa maison de Concarneau. S’il n’était pas présent au moment des faits, il avoue garder un souvenir toujours vif de cet épisode, qui s’est déroulé en 2016, alors qu’il était en conflit ouvert avec Karim Benzema qui l’avait accusé d’avoir cédé à une partie raciste de la France en ne le sélectionnant plus en équipe de France. « C’est passé mais je ne peux pas oublier. Il suffit d’un seul individu. Comme partout. Ça ne devait pas arriver. Mais c’est arrivé », a confié Didier Deschamps, dans un entretien dans les colonnes de Ouest-France.

Pas de lunettes noires pour Deschamps

Pas de quoi gâcher ses passages réguliers dans le sud du Finistère, où il ne s’interdit rien. Pas vraiment du genre à rechercher la lumière des projecteurs, il avoue néanmoins ne pas se cacher s’il doit sortir de chez lui. « Je ne m’interdis rien. Ce vendredi matin, j’étais avec ma nièce Joséphine aux halles de Concarneau. Je ne vais quand même pas mettre un bonnet et des lunettes noires. Après, cela ne me gêne pas du tout de passer pour un anonyme. Et je ne suis pas à la recherche des rendez-vous ‘people’ », a livré le sélectionneur de l’équipe de France, très discret sur sa vie privée et qui réserve ses apparitions médiatique aux Bleus et aux associations auxquelles il donne de son temps.

Didier Deschamps a encore quelques semaines de repos avant la reprise des matchs internationaux en match. Le temps de s’adonner à sa nouvelle passion qui touche beaucoup d’ex-footballeurs : le padel. Ce « mini-tennis » lui permet de garder la forme et comme il le confie avec malice, « la différence d’âge se voit moins que sur un terrain de football ».