Mbappé à Deschamps ‍: « ‍Je peux parler coach ‍? ‍»

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

L'équipe de France a marqué les esprits cette semaine contre la Croatie, et Kylian Mbappé a été exemplaire. TF1 prépare un reportage savoureux sur cette remontada tricolore.

Ce n’est pas la folie et l’effervescence qui ont suivi la fameuse rencontre contre l’Ukraine qualificative à la Coupe du monde 2014, mais l’équipe de France a réussi un joli coup en remontant une différence de deux buts face à la Croatie pour se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des Nations. Les Bleus ont joué offensifs, déterminés et précis, tout ce qui n’avait pas été le cas à Split quelques jours plus tôt. La motivation était palpable et même Kylian Mbappé a été vu en train de harceler la défense adverse, revenir défendre, multiplier les appels. Le capitaine tricolore avait dès l’avant-match annoncé la couleur. Dans un trailer d’un reportage qui sera diffusé ce dimanche sur Téléfoot, la première chaine envoie quelques extraits rares de la causerie de Didier Deschamps.

🚨EXCLU : découvrez les images de la causerie de Didier Deschamps avant France - Croatie et la belle qualification des Bleus.



RDV Dimanche dans Téléfoot pour découvrir la suite. pic.twitter.com/gl97E0EWPg — Téléfoot (@telefoot_TF1) March 28, 2025

Le sélectionneur national est même quasiment interrompu à l’issue de celle-ci avec la volonté, toute pleine d’humilité, de Kylian Mbappé de parler à ses coéquipiers pour les motiver encore plus. Le « je peux parler, coach ? » a de quoi surprendre, mais il démontre que pour son retour avec l’équipe de France, l’attaquant du Real Madrid a mis les formes pour faire passer le message, en dehors et sur le terrain. Et Didier Deschamps a visiblement apprécié cette séquence où tout le monde tire dans le même sens, avec une détermination que les supporters français ont désormais envie de revoir à chaque rencontre, et non pas uniquement quand les Bleus sont dos au mur.