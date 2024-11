Les Bleus après Deschamps, Zidane doit éviter le piège

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Intéressé par le poste de sélectionneur de l’équipe de France, Zinédine Zidane attend patiemment son heure. Mais l’ancien entraîneur du Real Madrid a-t-il vraiment intérêt à prendre la succession de Didier Deschamps ?

Les années passent et Zinédine Zidane reste éloigné des terrains. Privé de banc depuis mai 2021, l’ancien coach du Real Madrid a refusé toutes les propositions reçues. Du Paris Saint-Germain à Manchester United, tous ses courtisans se sont heurtés à un mur. Et pour cause, le Français n’a d’yeux que pour les Bleus. La légende du football tricolore rêve du poste de sélectionneur de l’équipe de France et attend patiemment son heure. Mais pour Souleymane Diawara, mieux vaut éviter de succéder à Didier Deschamps.

Le successeur de DD sous pression

« La trajectoire de Deschamps ne m'étonne pas, a commenté le Sénégalais sur la chaîne YouTube d’Ange GR. Ces gens-là sont trop forts en management, tout le monde adhère à son management en équipe de France. Il n'y a pas de secret, il rentre dans la tête des joueurs et ils meurent pour lui sur le terrain. Après, les mauvaises langues vont dire que ce n'est pas du beau football. Mais tu retiens quoi ? Champion du monde ! Je suis sûr que tu ne te souviens même plus de la finale, ou de la demi-finale… Tu retiens juste le trophée. Moi, tant qu'il y a des résultats, je suis pour la stabilité. Parce que celui qui va remplacer Deschamps, franchement, je vais lui souhaiter bon courage. »

🗣️ « Je ne veux pas que Zizou prenne l’Équipe de France tout de suite. Passer après Deschamps ça va être très dur. »



Souleymane #Diawara s’exprime sur l’après Didier Deschamps en Équipe de France 🇫🇷 pic.twitter.com/YEiyE2b1GX — Ange GR (@AngeGR_) November 14, 2024

« Il ne faut pas oublier tout ce qu'il a fait. C'est pour ça que moi qui aime beaucoup Zizou, je ne veux pas qu'il prenne l'équipe de France tout de suite. Parce que s'il fait moins bien, tout le monde va lui tomber dessus. Tu sais comment sont les journalistes français. Même s'il a un crédit presque infini, il arrive un moment… Tu sais comment c'est le football. Aujourd'hui tu es en haut, demain tu peux être en bas. Donc pour l'instant, Zizou, non. Si Deschamps part, il faut laisser quelqu'un d'autre se faire boxer. Passer derrière Deschamps, ça va être chaud. Les gens vont l'attendre au tournant », a prévenu l’ancien défenseur central de Didier Deschamps à l’Olympique de Marseille.