Vive le rugby, le XV de France fait très mal au foot

Le XV de France de rugby a remporté ce samedi soir le Tournoi des Six Nations en venant à bout de l'Ecosse. L'occasion pour les observateurs et les internautes de comparer le rugby et le football, et cela fait très mal aux amoureux du ballon rond.

Diffusé sur France 2 ce samedi soir, le match entre le XV de France et l'Ecosse aura sans doute réalisé un carton d'audience, dont les chiffres seront révélés dans la matinée de dimanche. L'équipe de Fabien Galthié a en tout cas fait le spectacle en battant les Ecossais et en remportant la Tournois des Six Nations. Une superbe publicité pour le sport et pour le rugby français, un peu moins pour le football, qui souffre terriblement de la comparaison. Ce n'est pas le journaliste Nicolas Villas qui va dire le contraire. Sur son compte X, notre confrère de RMC établit un parallèle peu réjouissant pour le football. « Sans basculer dans le discours des « valeurs » du rugby, y’a quand même un monde dans l’attitude quasi unanime des joueurs à l’encontre de l’arbitre et de l’arbitrage, si on compare au foot. Mais que l’arbitre, dans son rôle et sa communication, est aussi dans un autre monde » a publié l'animateur de l'After Foot sur RMC.

Un avis globalement partagé par de nombreux internautes sur X. « Je regarde jamais de rugby mais c’est tellement bien que l’arbitre ait son micro et explique ses décisions. Bordel de cul, pourquoi ils mettent pas ça au foot ? », « Quel plaisir au delà du jeu de voir un match de rugby avec un arbitrage didactique et jamais contesté versus Foot ou cela devient atroce », « Pourquoi la VAR au rugby est aussi rapide et pas au foot ? Et puis l’explication a tout le stade dans la foulée. Le foot est tellement en retard », « C'est si rafraîchissant de regarder du rugby par rapport au foot niveau arbitrage c'est une folie » ou encore « L'avance du rugby sur le foot. L'arbitre est sonorise, la vidéo. La transparence a chaque decision. Et maintenant, tout le stade entend l'arbitre ! » peut-on lire sur les réseaux sociaux, où même les plus grands fans de football ne peuvent pas s’empêcher d’être jaloux de l’avance prise par le rugby dans bon nombre de domaines, dont l’arbitrage. A méditer…