Mbappé ou Antoine Dupont, la France a choisi

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

La France a la chance d'avoir au moins une star mondiale dans le football et dans le rugby. Mais pour l'instant, Kylian Mbappé a toujours plus de notoriété qu'Antoine Dupont.

Alors que le Tournoi des VI Nations a débuté par une probante victoire de la France face au Pays de Galles, et que les regards se tournent déjà vers le Angleterre-France de samedi prochain, certains veulent laisser croire que le rugby est devenu plus populaire que le football dans notre pays. Et même qu'Antoine Dupont serait désormais plus connu que Kylian Mbappé depuis que le rugbyman tricolore a décroché l'or olympique l'été dernier. Que nenni. Même si les audiences des Bleus du rugby sont désormais au niveau de celle de l'équipe de France de Didier Deschamps, l'attaquant français du Real Madrid a toujours un temps d'avance sur le joueur du Stade Toulousain, et le foot a toujours l'avantage sur le ballon oval.

Mbappé dépasse toujours Antoine Dupont

Répondant au Parisien, Jérôme Neveu, spécialiste dans la mesure et le conseil en marketing d’influence, confirme que Mbappé a toujours un petit temps d'avance sur Antoine Dupont auprès du public français, quelle que soit l'image donnée par les deux stars du sport hexagonal. « Kylian Mbappé est connu par plus de neuf français sur dix, contre moins de 8 sur 10 pour Antoine Dupont. Même si termes d’appréciation, il est moins clivant. Mbappé, c’est l’idole des jeunes. Dupont, c’est une force tranquille intergénérationnelle. Après, il est aussi bien au-dessus des autres joueurs de rugby en termes de notoriété », explique le patron de l'agence Advert. Et concernant la popularité du football en France par rapport au rugby, il n'y a pas de souci à se faire du côté de la FFF.

Et pour cause, le football est un sport nettement mieux implanté dans toute la France. « Le football restera plus populaire. Il y aura toujours un frein qui est celui de la complexité des règles. Ensuite, au vu de son nombre de licenciés, on connaît toujours quelqu’un qui joue au football dans son cercle. Ça crée des réseaux et participe au poids de ce sport dans la société », fait remarquer Joris Vincent, maître de conférences spécialisé en histoire du rugby. Il est vrai que tout le monde a joué au football au moins une fois dans sa vie ou connaît un proche qui a déjà tapé dans un ballon rond. Kylian Mbappé peut dormir tranquille, il va être encore pour longtemps le footballeur le plus connu en France.