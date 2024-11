EdF ‍: Deschamps arrête les Bleus, ces quelques jours décisifs

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

L'Euro décevant et les critiques sur le jeu des Bleus ont fait réfléchir Didier Deschamps sur son avenir, comme l'a avoué le président de la FFF Philippe Diallo.

La victoire de l’équipe de France en Italie et avec la manière a permis non seulement aux Bleus de terminer en tête de leur poule de Ligue des Nations, mais aussi de terminer l’année 2024 avec une note très positive. Ce n’était pas de refus pour Didier Deschamps qui n’a pas vraiment envoyé du rêve pendant ces 12 derniers mois, avec notamment en point d’orgue un Euro où les Bleus sont en demi-finales, mais pratiquent un jeu affreux avec absolument aucun désir de marquer des buts. Cela lui a valu un flot de critiques, et celles-ci sont arrivées jusqu’aux oreilles du président de la FFFF.

Quelques jours de suspense pour Deschamps

Interrogé sur La Chaine L’Equipe, Philippe Diallo a reconnu qu’il avait questionné Didier Deschamps sur son avenir à la tête de l’équipe de France dans la foulée de la fin de l’Euro. La réponse n’a pas été immédiate, ce qui a certainement généré de l’incertitude, mais finalement, le sélectionneur tricolore a repris les Bleus à bras le corps une fois la charge mentale de l’Euro digérée.

𝑳𝑬𝑨𝑫𝑬𝑹 𝑱𝑼𝑺𝑸𝑼’𝑨𝑼 𝑩𝑶𝑼𝑻 🫡



🔒 @mmseize a sorti LE GESTE DÉCISIF à la 94ème minute contre l’Italie pour maintenir les Bleus en tête du groupe 💪🔥#FiersdetreBleus pic.twitter.com/SMIMxf1nV4 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 20, 2024

« Je lui ai dit est ce qu’il était usé physiquement, mentalement, après cet Euro et après 10 années à la tête de l’équipe de France. Il m’a demandé quelques jours de réflexion, de repos mentale et il est revenu en me disant qu’il était en pleine forme, prêt à repartir et reconstruire l’équipe qui va nous amener à la Coupe du monde 2026. C’était normal après une grande compétition, et beaucoup de critiques sur le jeu. Tout ça, évidemment qu’on le voit et c’est pour ça que je lui ai demandé s’il se sentait apte à reprendre le service pour emmener cette équipe à la place où elle doit être, c’est à dire au sommet », a livré le dirigeant de la fédération française de football, pour qui la continuité de Didier Deschamps chez les Bleus a tout de même été remise en questions pendant une poignée de jours.