Didier Deschamps ‍: « ‍J’ai fait mon temps ‍»

Par Claude Dautel

Dans un entretien accordé à TF1, dont la chaîne vient de dévoiler le contenu, Didier Deschamps explique les raisons de son choix.

Même si les mauvaises langues font remarquer que son contrat actuel se termine en 2026 et que rien ne dit que la FFF l'aurait gardé après le Mondial, Didier Deschamps n'a laissé le soin à personne de siffler la fin de sa carrière sur le banc des Bleus. Dans une interview qui sera diffusée ce mercredi dans le journal de 13 heures de TF1, DD explique sa décision désormais inéluctable. TF1 a mis en ligne, sans même attendre, l'interview de Deschamps, qui a été enregistrée mardi à l'occasion du lancement de l'opération des Pièces Jaunes, dont il est le parrain, avec Brigitte Macron.

Deschamps pense avoir fait son temps avec la France

EXCLUSIF - "Il faut savoir dire stop" : au JT de 13H de TF1, Deschamps annonce qu’il quittera l'équipe de France en 2026

« Je suis là depuis 2012. Je suis prévu jusqu’en 2026, la prochaine Coupe du monde, mais ça s’arrêtera là parce qu’il le faut à un moment. Dans ma tête, c’est bien clair. J’ai fait mon temps avec la même envie, la même passion pour maintenir l’équipe de France au plus haut niveau. On n’a jamais envie que ça s’arrête quand il y a une belle chose, mais il faut aussi savoir dire ‘stop’. Il y a une vie après, et si je ne sais pas de quoi elle sera faite, elle sera très bien aussi », a expliqué Didier Deschamps, qui va donc entamer ses deux dernières années à la tête de l'équipe de France.