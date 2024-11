EdF ‍: Débarrassé de Mbappé, Donnarumma remercie Deschamps

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Futur adversaire de l’équipe de France dimanche en Ligue des Nations, Gianluigi Donnarumma s’attend à un match difficile. Mais le gardien de l’Italie ne cache pas que l’absence de Kylian Mbappé représente une excellente nouvelle pour la Nazionale.

Il reste un enjeu pour l’équipe de France. Déjà qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Nations malgré le nul contre Israël (0-0), les Bleus peuvent encore décrocher la première place du groupe s’ils battent l’Italie par au moins deux buts d’écart dimanche à Milan. Il faudra tromper le gardien du Paris Saint-Germain Gianluigi Donnarumma, bien placé pour connaître certaines forces tricolores.

« Notre objectif sera de faire un grand match et de gagner à domicile, a annoncé le portier italien en conférence de presse. Ce sera une équipe agressive, qui voudra se rattraper après le dernier match malgré les joueurs absents. Il va falloir souffrir, je connais leurs attaquants. Barcola, Kolo Muani, mais aussi Zaïre-Emery, ils peuvent tous nous créer des problèmes. » Gianluigi Donnarumma n’aura pas affaire à son ancien coéquipier Kylian Mbappé. Pour rappel, l’attaquant du Real Madrid n’a pas été convoqué par le sélectionneur Didier Deschamps. Une excellente nouvelle pour la Nazionale.

Donnarumma craint Barcola

« Je ne connais pas les raisons des choix des autres équipes, je ne sais pas comment ça s’est passé, a réagi l’ancien gardien du Milan AC. Bien sûr, ce sera une absence importante parce que je connais Kylian, je connais sa façon de jouer, c’est l’un des meilleurs joueurs au monde. S’il avait été là, il nous aurait causé beaucoup de soucis. Mais il y a d'autres joueurs comme Barcola, qui a un talent incroyable. Ils ont des joueurs qui peuvent nous embêter. (…) La France aura beaucoup d'absences et sera en colère après le dernier résultat. Nous devons bien préparer le match. Ils seront agressifs et voudront se rattraper, je les connais et nous devrons faire attention. » Même s'il ne traverse pas la meilleure période de sa carrière, Kylian Mbappé reste une menace pour ses adversaires.