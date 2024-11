France-Israël ‍: Le Stade de France est bouclé

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

A plusieurs heures du match entre la France et Israël, la présence policière est impressionnante aux abords du Stade de France.

Même si l'affluence pourrait être la plus faible jamais enregistrée pour un match des Bleus à Saint-Denis, l'actualité internationale rend cette rencontre très suivie. Les mesures de sécurité sont draconiennes, et tout le quartier du Stade de France est désormais bouclé. Seuls les spectateurs munis de billets peuvent s'approcher du stade, alors que les sorties des stations de métro et des autoroutes sont aussi filtrées. Les entreprises qui ont des bureaux dans les environs du stade ont été vivement invitées à laisser partir leurs employés dans le courant de l'après-midi, tandis que les commerces des environs ont également baissé le rideau en cas de grabuge.

De même, toutes les rues qui ne mènent pas principalement au Stade de France sont bouclées et interdite d'accès, sauf pour les habitants. Le parking étant fermé, inutile de dire que la circulation en voiture n'est pas autorisée sauf pour les véhicules ayant un passe-droit, c'est à dire les habitants des rues concernées ou les visiteurs ayant accès aux parkings réservées du Stade de France.