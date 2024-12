Zidane et la France c'est fini, le coup de maître signé Deschamps

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Régulièrement cité comme un potentiel successeur de Didier Deschamps, Zinedine Zidane continue de prendre son mal en patience. Mais la place ne sera pas libre avant 2026 en Equipe de France.

Sélectionneur de l’Equipe de France depuis 2012, Didier Deschamps s’accroche à sa place même si de nombreux observateurs et supporters aimeraient voir du changement chez les Bleus. Après un Euro 2024 décevant sur le plan du jeu malgré une demi-finale, un changement de sélectionneur aurait pu intervenir. Le nom de Zinedine Zidane est bien évidemment ressorti, l’ancien entraîneur du Real Madrid n’ayant toujours pas repris du service depuis son départ de la Casa Blanca il y a trois ans, dans l’attente que la place soit enfin libre chez les Bleus. Mais pour Philippe Diallo, président par intérim de la FFF depuis le départ de Noël Le Graët et candidat à l’élection du mois de décembre, un départ de Didier Deschamps n’a jamais vraiment été envisagé.

Sur RMC, Philippe Diallo a reconnu que le contrat signé par Didier Deschamps jusqu’en 2026 le protégeait au même titre que son Euro réussi selon lui. « Zidane ? Je ne l’ai pas fait, car je suis arrivée en 2023 avec un Didier Deschamps qui venait de prolonger jusqu’en 2026. Donc, je respecte son contrat parce qu’il a rempli les objectifs de la FFF. Si l’aspect financier a joué ? Oui, c’est évident. Mais Deschamps, je lui avais demandé d’être en demi-finale de l’Euro et cela a été le cas. On a tous envie de rêver, d’avoir des émotions en regardant des matches. La finale incroyable du Mondial 2022 au Qatar, c’était bien Deschamps, le sélectionneur qui a vécu une des meilleures finales de l’histoire » a analysé Philippe Diallo, pour qui la prolongation de contrat de Didier Deschamps signée à l’époque par Noël Le Graët protège l’actuel sélectionneur d’un éventuel départ. Zinedine Zidane est donc prévenu, il devra au minimum attendre 2026 pour avoir la place. Si d’ici là, il en veut toujours, ce dont on peut commencer à douter à force de le voir loin des terrains européens.