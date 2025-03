La France fait mal aux yeux, Deschamps reçoit un ordre

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Auteur d’un match catastrophique en Croatie, la France s’est bien reprise en l’emportant au match retour. Une qualification qui ne fait pas oublier pour autant la purge livrée à Split par les hommes de Didier Deschamps.

C’était loin d’être gagné avant le match retour au Stade de France, mais les Bleus ont arraché leur qualification pour le Final Four de la Ligue des Nations en venant à bout de la Croatie. Dimanche soir, les hommes de Didier Deschamps ont mis tous les ingrédients pour renverser l’équipe de Luka Modric en l’emportant 2-0 et en concluant lors de la séance des tirs au but. Une prestation enthousiasmante avec un jeu porté vers l’offensif… tout l’inverse du match aller en Croatie. Sur RMC, le champion du monde 1998 Christophe Dugarry n’a d’ailleurs pas mâché ses mots au moment de dresser le bilan de cette trêve internationale. Pour le consultant de ‘Rothen s’enflamme’, Didier Deschamps doit définitivement laisser tomber son jeu restrictif entrevu au match aller, avec une composition ultra-défensive et une équipe sans idée ni intensité.

« J’espère sincèrement que ces deux matchs serviront de déclic dans la tête de Deschamps et de ses adjoints. Il y en a marre ! Il y en a marre que cette équipe ne se mette à jouer que quand elle est au pied du mur. Moi j’en ai ras le bol. Je n’oublie pas que j’ai vu peut-être l’un des pires matchs face à la Croatie (jeudi). Je me suis dit: 'Punaise, douze ans avec Deschamps pour arriver au bout de 12 ans devant ça.' C’était une purge absolue » regrette l’ancien consultant de Canal+, avant de poursuivre avec une demande faite à Didier Deschamps de se lâcher pour ses derniers mois à la tête des Bleus avec des choix offensifs.

Un football offensif à l'avenir, il supplie Deschamps

« En plus de n’être plus qu’une équipe à réaction, je pense qu’elle a démontré ces dernières années que ça ne fonctionne plus, cette façon de faire. Parce que cette équipe ne gagne plus les grandes compétitions. Il faut un jeu plus ambitieux. Même si j’ai du mal à croire que Deschamps en soit capable, cette équipe doit faire peur à ses adversaires avec de la technicité dans son milieu. Au bout d’un moment il faut évoluer mais j’ai l’impression que Deschamps nous joue un football d’un autre temps, qui n’existe plus. Mets du jeu, mets des offensifs, mets de la créativité. Arrêtons de jouer comme ce qu’on a vu en Croatie » a supplié Christophe Dugarry, qui espère que Didier Deschamps continuera sur la lancée du match retour face à la Croatie pour les échéances à venir. La demi-finale de Ligue des Nations contre l’Espagne au mois de juin sera un bon moyen de connaître les intentions de Didier Deschamps en vue de la Coupe du monde 2026.