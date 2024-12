Mathias Pogba condamné à trois ans de prison

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Ce jeudi 19 décembre 2024, le procès en première instance de la tentative d’extorsion à l’encontre de Paul Pogba s’est terminé.

Les six prévenus ont été déclarés coupables. L’organisateur, Roushdane K., qui a été à l’origine et à l’exécution de ce chantage à 13 millions d’euros contre l’international français, a écopé de huit ans de prison avec maintien en détention, de diverses amendes et de 10 ans d’interdiction de port d’arme. Les autres prévenus ont été déclarés coupables de séquestration ou d’extorsion à l’encontre de Paul Pogba. Son frère Mathias, a été condamné à trois ans de prison, dont deux avec sursis. Il en a déjà fait une partie en préventive, et pourra faire le reste à son domicile avec un bracelet électronique. L’avocat de Mathias Pogba a fait savoir à la sortie du tribunal que son client comptait faire appel.

Pour mémoire, Paul Pogba avait été victime d’un véritable braquage dans un appartement de Montévrain (77), et s’était vu réclamer 13 millions d’euros sous la menace d’armes à feu. Des évènements qui avaient eu lieu en mars 2022 et avaient été révélés dans une vidéo explosive de son frère Mathias sur les réseaux sociaux.