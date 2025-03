EDF ‍: Un favori au Ballon d'Or, Koundé ne se mouille pas

Dans : Equipe de France.

Par Quentin Mallet

Présent en conférence de presse à l'occasion du rassemblement de l'équipe de France, Jules Koundé a eu l’occasion de donner son avis sur le favori au prochain Ballon d’Or. Le moins qu’on puisse dire, c’est que le joueur du FC Barcelone ne s'est pas mouillé.

Cette saison plus que jamais, la course au Ballon d’Or fait rage. Contrairement à la grande majorité des dernières années, le tant convoité trophée ne se dispute pas qu’entre deux ou trois joueurs. Depuis le début de l’exercice, de nombreux joueurs ont montré qu’ils méritaient, de près ou de loin, de remporter le précieux trophée. On parle par exemple de Raphinha, d’Ousmane Dembélé, de Kylian Mbappé, de Mohamed Salah, de Harry Kane, voire même de Lamine Yamal et de Robert Lewandowski. Certaines personnalités du football font déjà des pronostics, pendant que d’autres préfèrent botter en touche pour des raisons qui leur sont propres. C’est par exemple le cas de Jules Koundé, proche de plusieurs favoris au sacre, qui préfère ne pas choisir entre ses coéquipiers en club et en sélection.

Pour le Ballon d’Or, Koundé botte en touche

« Honnêtement, c'est une position difficile entre les coéquipiers en Équipe de France et ceux de Barcelone. Ils réalisent tous de très belles saisons. C’est difficile de donner un favori. Ils sont tous impressionnants, ce sont des joueurs différents à leur manière. Je joue à Barcelone, donc ça serait une bonne chose, ça voudrait dire qu’on est allé loin dans les compétitions et que l’on a gagné des trophées, si un joueur de Barcelone venait à le gagner », a déclaré Jules Koundé en conférence de presse.

Présent au rassemblement de l’Équipe de France, Jules Koundé n’a pas souhaité choisir entre un coéquipier en Bleus ou un au FC Barcelone. On pense logiquement à Ousmane Dembélé, rayonnant avec le Paris Saint-Germain, en concurrence avec Raphinha, le grand favori d’aujourd’hui et évidemment à Kylian Mbappé.