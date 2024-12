Deschamps l'a choqué, c'est la crise avec Mbappé

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Vinicius Jr a reçu le trophée The Best récompensant le meilleur joueur de l'année selon les votes recueillis par la FIFA. Dans ce scrutin, Didier Deschamps a mis le Brésilien devant Kylian Mbappé.

Au moment de voter pour désigner le meilleur footballeur de 2024, le sélectionneur de l’équipe de France n’a pas tergiversé, Didier Deschamps classant Vinicius Jr, devant Kylian Mbappé et Rodri. La FIFA a confirmé que le sélectionneur des Bleus avait placé l’attaquant madrilène devant le capitaine français et le Ballon d’Or, et forcément cela a fait un peu de bruit. Revenant sur ce choix de Didier Deschamps, Bertrand Latour estime que tout cela est assez sidérant. Le journaliste de Canal+ a confirmé, lors du Canal Football Club, que le clan Mbappé n’était pas du genre à apprécier ce vote assumé du sélectionneur national et que cela confirmait que la relation entre les deux hommes n'était pas au beau fixe.

"C'est très surprenant" 😳@LatourBertrand revient sur le choix de Didier Deschamps de placer Vinicius devant Kylian Mbappé au classement The Best 🗣️#CFC pic.twitter.com/kYoMvX0Ybg — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) December 22, 2024

« C’est de mon point de vue extrêmement surprenant. Et je peux vous le dire très tranquillement, Kylian Mbappé et son entourage regardent les votes du patron de France-Football quand il doit être nommé au Ballon d’Or, alors vous imaginez bien que le choix de son propre sélectionneur national, qui a un mis un autre joueur avant lui, ils l’ont vu. Et je ne suis pas certain que cela leur fasse plaisir. Mais peut-être que c’est fait exprès vu les relations entre Deschamps et Mbappé », a confié Bertrand Latour, visiblement convaincu que depuis cet automne, la relation entre le sélectionneur français et son capitaine n'est du tout harmonieuse. Il est vrai que Didier Deschamps a ouvertement choisi de se passer de l'ancien joueur du PSG lors des deux derniers matchs des Bleus en 2024 sans donner de réelles explications sur cette décision.

Deschamps et Mbappé ont rendez-vous en 2025

Il faudra désormais attendre le mois de mars 2025, et les deux matchs contre la Croatie, pour savoir si les choses se sont arrangées entre Kylian Mbappé et Didier Deschamps. Ce dernier doit surtout espérer que le net regain de forme du joueur madrilène se confirmera dans les semaines qui viennent, la France ayant besoin d'un Mbappé à 100% pour espérer se qualifier et briller en 2026 lors du Mondial.