Mike Maignan règle quelques comptes

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

On se souvient que lors de la défaite face à l'Italie au Parc des Princes, le gardien de but de l'équipe de France avait piqué un coup de sang dans le vestiaire, estimant que certains de ses coéquipiers ne faisaient pas les efforts nécessaires. Le portier des Bleus, auteur d'un arrêt héroïque à la dernière seconde, a tenu à souligner que cette solidarité retrouvée valait de l'or pour les Bleus.

« Je ne sais pas si j’ai sauvé l’équipe avec cet arrêt, car le match était fini, mais encore une fois ça fait du bien. J’aime bien faire des arrêts et quand en plus ça fait du bien pour l’équipe et que c’est décisif, ça me fait du bien. On voulait la victoire, on voulait une revanche, c’était surtout de la fierté, cela passait avant la première place. La défaite en septembre chez nous ne passait pas, et on voulait bien finir. On sait de quoi on est capable quand on joue ensemble. Quand on fait les efforts les uns pour les autres on peut faire de grandes choses, ce genre de performance, c'est digne de l’équipe de France », a confié, sur TF1, Mike Maignan qui a permis aux Bleus de rester en tête de leur groupe avec cette ultime parade.