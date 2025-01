TV ‍: « ‍Loin de la Ligue 1 ‍», DAZN fait encore polémique

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Ces dernières semaines, DAZN a fait de gros efforts avec de nouvelles promotions mais aussi la création de nouvelles émissions. Cela ne suffit pas pour combler les attentes des téléspectateurs qui suivent la Ligue 1.

Nouveau diffuseur principal de la Ligue 1 depuis le début de la saison, DAZN a décidément du mal à se faire accepter. Les raisons ont d’abord été financières puisque la plateforme anglaise a proposé au début de son histoire avec le championnat de France des tarifs délirants puisqu’il fallait payer 30 euros par mois avec engagement pour s’abonner. De gros efforts ont été faits de ce côté, avec de nombreuses promotions qui permettent désormais de suivre la Ligue 1 sur DAZN pour moins de 20 euros par mois. Sur le plan éditorial aussi, les critiques ont fusé avec certains matchs commentés par un seul journaliste sans l’appui d’un consultant, des avant-matchs bâclés, des pubs à gogo et l’absence d’émissions et de multiplex.

TV : « Ni DAZN, ni IPTV », ils lâchent la Ligue 1 https://t.co/aqp386WH2W — Foot01.com (@Foot01_com) January 17, 2025

Là aussi, DAZN est monté en gamme, proposant désormais une émission le dimanche soir, un multiplex le dimanche après-midi et la plupart du temps des avant-matchs assez complets. Il en faut plus pour combler les observateurs de la Ligue 1, habitués à du journalisme qualitatif avec Canal+, BeInSports ou encore Prime Video. Intervenante régulière pour Le Phocéen ou encore BFM Marseille, la chroniqueuse Najet Rami a notamment critiqué DAZN vendredi soir pour sa gestion de l’après-match de Montpellier-Monaco. « Non mais quelle bande de clochards DAZN sérieux t'as l'homme du match qui arrive au micro et la ils coupent pour aller sur le match de Nice et ils envoient la pub. Sérieux barrez vous loin de la Ligue 1 » a enragé la chroniqueuse, très suivie sur X. Une publication qui a logiquement fait réagir de nombreux internautes.

DAZN vivement critiqué après Montpellier-Monaco

« Surtout qu'ils ont plusieurs chaînes alors pourquoi rester pour parler du match et changer sur un autre DAZN pour l'autre match. C'est toujours pareil avec eux et puis leur pub toutes les 10 sec.... Franchement rendez nous un bon Canal à l'ancienne où ça parlait de foot », « Chaîne low-cost avec présentateurs low-cost », « Je me suis dis la même chose… incroyable comment ils traitent le foot ! En + c’est abusé le nombre de pubs ! », « Chaque week-end une dinguerie avec eux » ou encore « Moi je ne supportes plus leurs publicités toutes les 5 minutes. J’ai pris l'abonnement à 19 euros. C’était la première fois et la dernière fois. Il ne m'auront pas l'année prochaine » ont publié des internautes révoltés par DAZN. Malgré les efforts fournis ces dernières semaines, la plateforme britannique se rend donc bien compte qu’il reste encore beaucoup à faire pour combler des consommateurs exigeants mais qui sont dans leur droit de demander plus, eux qui ont fait de gros efforts pour se payer un abonnement et suivre la Ligue 1 confortablement.