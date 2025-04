L1 ‍: Strasbourg prend la 4e place, Auxerre climatise Rennes

Dans : Ligue 1.

28e journée de Ligue 1

Montpellier - Le Havre : 0-2

Rennes - Auxerre : 0-1

Reims - Strasbourg : 0-1

Ce dimanche en Ligue 1, le RC Strasbourg avait l'opportunité de prendre la quatrième place. Les Alsaciens devaient pour cela se débarrasser du Stade de Reims, récemment vainqueur de l'OM.

Mais où s'arrêtera le RC Strasbourg cette saison ? Les Alsaciens ont des envies de Ligue des champions et veulent se donner les moyens d'y parvenir malgré une grosse concurrence en championnat. Ce dimanche, les hommes de Liam Rosenior pouvaient prendre la 4e place en cas de succès à Reims. Et Strasbourg a parfaitement lancé son déplacement en Champagne en marquant dès la 3e minute via Ismaël Doukouré suite à un corner tiré par Nanasi. Un avantage d'un but que les pensionnaires de la Meinau garderont d'ailleurs jusqu'au bout malgré les assauts du Stade de Reims pour égaliser et une tension extrême qui provoquera deux cartons rouges. Au classement, Strasbourg est donc 4e de Ligue 1 au soir de la 28e journée, avec 49 points, soit autant que l'OM (3e) (qui reçoit Toulouse un peu plus tard). Les Rémois sont eux barragistes avec 26 points au compteur. A noter que c'est la 5e victoire de rang de Strasbourg en Ligue 1, invité surprise de la course à la qualification pour la Ligue des champions.

⚽️ 3' DOUKOUREEEEEEEEEE 🤩



Premier corner tiré par Nanasi qui trouve Douk' devant les cages rémoises !#SDRRCSA (0-1) pic.twitter.com/Skb6lx69Sp — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) April 6, 2025

Dans les autres rencontres du jour, Le Havre a coulé un peu plus Montpellier avec une belle victoire 2 buts à 0 qui s'est décidée en première période. Kechta a ouvert le score dès la 3e minute avant que Touré fasse le break à la 33e minute. Les Normands soufflent un peu au classement et sont 15es avec 27 points, soit un de plus que le Stade de Reims, barragiste. Enfin, Auxerre a douché le Stade Rennais en toute fin de rencontre sur un corner repris par Juba à la 89e minute. Les Bretons sont 12es (32 points), les Bourguignons 10es (38 points).