FCGB ‍: Andy Carroll, le héros est devenu un boulet

Dans : Bordeaux.

Par Eric Bethsy

Eloigné des terrains pendant près de sept semaines, l’Anglais Andy Carroll peine à retrouver son niveau. L’attaquant des Girondins de Bordeaux ne marque plus depuis son retour de blessure. Pour son entraîneur Bruno Irles, ce n’est pas un problème d’implication.

Bien sûr, rien n’est joué sur le plan comptable. Bordeaux peut toujours rêver d’une montée en National en cas de nouvelle remontada. Mais à sept journées de la fin du championnat, l’actuel sixième de son groupe de National 2 a considérablement diminué ses chances. Les Girondins comptent provisoirement neuf points de retard sur le leader Saint-Malo. Et leur dynamique n’incite pas à l’optimisme. Au contraire ! Les hommes de Bruno Irles ont perdu leurs cinq derniers matchs.

Un retour de blessure difficile

Dans ce contexte, les Marine et Blanc auraient bien besoin des coups d’éclat d’Andy Carroll. Mais l’Anglais n’est pas non plus au meilleur de sa forme. Victime d’une blessure musculaire en janvier dernier, l’attaquant de 36 ans n’est revenu que sept semaines plus tard. L’ancien joueur de Liverpool a depuis disputé trois rencontres sans but inscrit. Cela fait désormais 365 minutes que le buteur des Girondins n’a plus marqué. Et ce n’est pas un problème d’implication au quotidien d’après son entraîneur Bruno Irles.

Bordeaux : Clash avec Gérard Lopez, Oliver Kahn claque la porte https://t.co/GaNqzv41nT — Foot01.com (@Foot01_com) April 4, 2025

« Il est investi à 100 % mentalement dans sa tâche et l’envie de changer la trajectoire de l’équipe, assure le coach bordelais. Mais il ne l’est pas encore au niveau au niveau physique, il n’a pas encore retrouvé l’impact du début de saison mais il est important pour nous. » L’autre problème pour Andy Carroll, c’est son manque d’automatisme avec le renfort hivernal Etienne Beugre, lui aussi pointé du doigt pour ses mauvaises performances. Les deux grands gabarits ne sont pas forcément complémentaires. Mais Bruno Irles continue à travailler leur association et prévoit de les titulariser contre Saint-Privé Saint-Hilaire ce samedi.