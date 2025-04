Reims ‍: Un « ‍arbitrage scandaleux ‍», Caillot détruit Turpin

Dans : Reims.

Par Alexis Rose

Remonté comme un coucou après la nouvelle défaite de son Stade de Reims face à Strasbourg en Ligue 1 ce dimanche (0-1), Jean-Pierre Caillot n’a pas hésité à dégommer l’arbitrage de Monsieur Turpin.

La semaine de Reims aurait pu être parfaite après la qualification pour la finale de la Coupe de France aux dépens de Cannes mercredi. Mais non, cette saison, il y a bien un SDR en coupe et un autre SRC en championnat. Malgré une belle victoire contre l’OM le week-end dernier, le club champenois a rechuté ce dimanche face à l’inarrêtable Strasbourg (0-1). Sauf que la donne aurait pu être bien différente si Reims avait été arbitré de manière plus juste par Monsieur Turpin. Considéré comme l’un des meilleurs arbitres d’Europe, ce dernier n’a pas vraiment été généreux avec les Rémois. Bien au contraire même. Puisqu’il n’a pas sifflé de penalty pour une faute pourtant évidente de Barco sur Ito dans la surface, et il a également refusé un but de ce même Ito pour une main alors que le défenseur alsacien avait lui aussi fait une main. Deux faits de jeu importants que Jean-Pierre Caillot ne digère pas du tout.

« L’arbitrage de Monsieur Turpin a été scandaleux »

🗣️ | Le président du Stade de Reims remonté contre l’arbitrage : « Le mec de la var devait être comme dans la publicité en train de manger un hamburger… » 👀😬#SDRRCSA pic.twitter.com/Pl49UcoFWA — DAZN France (@DAZN_FR) April 6, 2025

« Il y a la situation de la fin de match et celle de la première période, où il y a clairement une main du joueur de Strasbourg, et aussi la faute de Barco. On doit dire quoi ? À aucun moment, le joueur ne regarde le ballon. Mais je vais rester poli. On va encore nous expliquer qu’on a les meilleurs arbitres du monde. Je ne vais pas faire de polémique, mais sincèrement, je peux dire à Monsieur Gautier qu’il ne me verra plus à ses réunions mensuelles, car elles ne servent à rien… C’est juste pour nous amuser. On paie la VAR pour ça ? Le mec de la VAR devait être comme dans la publicité en train de manger un hamburger… Pourquoi il n'appelle pas l’arbitre ? Que Monsieur Turpin ne voit pas la main, c’est entendable, ça va très vite. Mais la VAR est là, il fallait l'appeler pour qu’il se fasse une opinion. Donc la VAR ne sert à rien ! Elle coûte de l’argent. L’arbitrage de Monsieur Turpin a été scandaleux aujourd’hui ! Même les Strasbourgeois pensent la même chose… Toutes les semaines, il se passe des choses sur les terrains de L1… », a balancé, sur DAZN, le président de Reims, qui sait que son club se retrouve maintenant en grand danger à la place de barragiste avec un point de retard sur Le Havre…