Monaco ‍: Un gardien de but de 22 ans pour sauver l'ASM ‍?

Dans : Monaco.

Par Claude Dautel

L'AS Monaco s'est inclinée à Brest, et une fois de plus, le club de la Principauté a été pénalisé par une prestation ratée de son gardien de but. Alors que tout se resserre en haut du classement, le Rocher s'échauffe.

En déplacement en Bretagne, Monaco ne visait rien d'autre que la victoire face à une formation brestois très solide. Mais une fois de plus, Adi Hütter a composé avec un gardien de but qui s'est montré fautif. Alors que l'entraîneur de l'ASM avait encore une fois titularisé Philipp Köhn, qui remplace Radoslaw Majecki, lequel avait été plusieurs fois fautif cette saison, le gardien de but suisse s'est troué d'une manière assez grotesque, offrant le premier but au Stade Brestois. Et que dire sur le but de la victoire des Bretons dans le temps additionnel, Köhn ne se montrant pas au niveau face à un Mahdi Camara qui n'en demandait pas tant. Résultat, Monaco est reparti bredouille du Stade Francis-Le Blé et pour Adi Hütter, qui a refusé de dézinguer son portier helvétique, le casse-tête du gardien de but est toujours là.

Un gardien de 22 ans pour sauver l'AS Monaco ?

Le dernier très bon gardien de l'@AS_Monaco c'était Flavio Roma. Le problème c'est que c'était y a 10 ans...Anomalie #SB29ASM — Florian Gazan (@flogazan) April 5, 2025

Alors, puisqu'il faudra attendre le prochain mercato d'été pour rectifier le tir, en espérant pour l'AS Monaco que ces erreurs récurrentes de ses deux gardiens de but ne lui coûtent pas la qualification pour la Ligue des champions, une troisième piste est évoquée dans L'Equipe. En effet, le quotidien sportif évoque la possibilité que Yann Liénard, troisième gardien de but de Monaco, puisse profiter de la faillite de Köhn et de Majecki. Mais à 22 ans, cela pourrait lui faire porter une énorme responsabilité à l'entame du sprint final dans le championnat de Ligue 1 et notre confrère admet que cette possibilité de voir Liénard titulaire samedi prochain lors de la réception de l'Olympique de Marseille est improbable. Improbable mais pas impossible pour ce qui ressemble tout de même à une finale pour s'assurer une place sur le podium. Adi Hütter n'a rien voulu dire, mais forcément l'entraîneur monégasque doit gamberger.