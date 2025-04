Droits TV ‍: DAZN ne quittera pas la France ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Quentin Mallet

En plein conflit avec la LFP, qu’il accuse de ne pas faire le nécessaire de son côté dans la lutte contre le piratage des matchs de Ligue 1, DAZN a récemment déclaré en interne vouloir s’impliquer sur la diffusion du championnat de France.

Rien ne va plus entre la LFP et DAZN. La crise des droits télévisés est à son paroxysme depuis que la ligue est entrée en conflit avec le diffuseur officiel de 8 matchs sur 9 par journée du championnat de France. D’un côté, l’institution présidée par Vincent Labrune a le sentiment de faire le nécessaire pour lutter contre le piratage des matchs diffusés initialement sur DAZN, tandis que le géant britannique estime que personne ne l’aide à réussir. A tel point que RMC Sport a dévoilé dernièrement que le diffuseur officiel de la Ligue 1 songeait à rompre son contrat dès le coup de sifflet final de la dernière journée, en mai prochain, au lieu d’attendre le mois de décembre comme prévu dans le contrat initial. Pour autant, la direction de DAZN estime en interne qu’elle veut s’imposer sur la durée dans le paysage footballistique français.

DAZN, c’est pour longtemps !

Au regard des relations plus que tendues entre DAZN et le football français, on pourrait croire que le diffuseur britannique ne va pas faire long feu et qu’il quittera le navire dès que possible. Pour autant, le média Entrevue a des informations contraires. Ce dernier explique qu’en interne, Len Blavatnik, le multi-milliardaire à la tête de DAZN, affirme vouloir rester en France pendant longtemps. « Nous sommes là pour rester sur la durée », selon les propos révélés par Thibaud Vézirian, qui suit le dossier de près.

Pour l’heure, la LFP et DAZN ont besoin d’un médiateur afin de permettre des discussions moins tendues entre toutes les parties. Une situation qui semble convenir à toutes les parties, oui, mais jusqu’à quand ? Les prochaines semaines risquent d’être décisives pour le sauvetage du football français.