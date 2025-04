MHSC-ASSE ‍: Montpellier privé de victoire, il est écoeuré

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Réunie mercredi, la commission de discipline de la LFP a donné la victoire à Saint-Etienne (0-2) contre Montpellier après l’interruption du match à l’heure de jeu en raison d’incidents en tribunes.

L’espoir était réel à Montpellier, mais le match contre Saint-Etienne interrompu à l’heure de jeu alors que le score était de 0-2 ne reprendra jamais. Réunie ce mercredi, la commission de discipline de la LFP a tranché en faveur d’une victoire de l’ASSE après l’interruption de la rencontre en raison d’incidents en tribunes, provoqués par les supporters de Montpellier au stade de La Mosson. Un énorme soulagement pour Eirik Horneland, qui n’a pas caché ce vendredi en conférence de presse que ce verdict avait redonné de l’espoir à tout le monde chez les Verts.

MHSC-ASSE : La LFP a eu pitié de Montpellier https://t.co/JpjgsFKVRI — Foot01.com (@Foot01_com) April 3, 2025

« Les trois points récupérés ce mercredi ont un impact positif dans les têtes. Ils nous permettent de recoller avec le wagon. Ça a amené du positif à l’entraînement » a souligné l’entraîneur norvégien de Saint-Etienne. L’ambiance est logiquement différente à Montpellier, où Jean-Louis Gasset a de son côté fait part de sa frustration quant à cette décision de la LFP. L’entraîneur du MHSC est convaincu que grâce au carton rouge reçu par l’ASSE dans ce match, son équipe pouvait remonter le score durant les trente minutes qu’il restait à disputer.

Gasset convaincu que Montpellier pouvait gagner en cas de reprise

« J'ai la sensation qu'un match de football, c'est 95 minutes. Il y a toujours 4, 5 ou 6 minutes d'arrêts de jeu. Contre Saint-Etienne, on n'en a même pas jouées 60. Je peux tout entendre car c'était dans les 4 possibilités. Ils ont pris le décision d'entériner le score, d'accord. Mais pour moi, il me manque quelque chose. À 11 contre 10 à 35 minutes de la fin, on sait jamais. Et on saura jamais. Un appel ? Je n'en sais rien. Je suis concentré sur Le Havre. Qu'on ait la dignité de se retrouver un peu. La suite, je n'en sais rien » a lâché Jean-Louis Gasset, qui ne cache pas sa déception et sa frustration après cette décision prise par la Ligue cette semaine. Au classement, cette défaite entérinée contre l’ASSE éloigne un peu plus les espoirs de maintien puisque l’équipe dirigée par Jean-Louis Gasset compte à présent neuf points de retard sur Le Havre, actuel 16e et barragiste.