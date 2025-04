Caen ‍: Le club de Mbappé croit à un scénario dingue

Dans : SMC.

Par Claude Dautel

Dernier de Ligue 2, et quatre jours cinq jours après un match ignoble face au Paris FC, le SM Caen a arraché un point face à Metz, en course pour la montée en Ligue 1. Même si cela est fou, l'espoir est revenu du côté de Malherbe.

Le club qui appartient à Kylian Mbappé vit des mois difficiles, mais ce qui est certain, c'est que les supporters de Caen ne lâchent pas prise. Alors que leur équipe est bonne dernière de Ligue 2 et fonce vers le National, ils étaient près de 17.000 samedi pour la réception de Metz, qui de son côté pouvait reprendre provisoirement les commandes de la L2. Mais, dans ce qui est clairement le meilleur match de la saison à D'Ornano, les joueurs de Der Zakarian ont tenu tête aux visiteurs, et semblaient même en mesure de l'emporter si l'arbitre n'avait pas oublié de siffler un penalty à l'ultime minute. Quoi qu'il en soit, alors que le SMC a sept points de retard sur Clermont, avant-dernier, et huit sur Martigues, barragiste, les joueurs veulent croire que tout est possible en cinq matchs.

Caen croit encore au miracle du maintien

⏹️ C’est terminé à d’Ornano et quel match de nos Caennais qui méritaient tellement mieux 😔 #SMCaen #TeamSMC #SMCFCM pic.twitter.com/MaxfvdjglO — Stade Malherbe Caen (@SMCaen) April 5, 2025

Rare satisfaction du mercato caennais, Jules Gaudin a relancé l'espoir. « On a pris un point de plus, les concurrents ont perdu. Il faut qu’on les rattrape déjà en allant gagner la semaine prochaine à Rodez. Je sais que Martigues a un calendrier très compliqué, on veut cette place de barragiste », a lancé le latéral, lequel n'est pas le seul à penser que l'exploit d'un retour à la position de barragiste est possible. « Il ne faut pas s’en contenter mais s’appuyer dessus pour les cinq matches qu’il reste. Faire au moins autant qu’aujourd’hui et essayer de gagner le maximum de matches. Ce n’est qu’un point, mais c’est encourageant et ça peut donner confiance dans le sens où on a su accrocher une équipe qui va sans doute monter en Ligue 1 l’année prochaine. Cela doit nous donner confiance », annonce, dans Ouest-France, Quentin Lecoeuche. Pourquoi pas, même si cette saison le Stade Malherbe de Caen n'a enchaîné qu'une seule fois deux victoires consécutives, c'était en novembre dernier.