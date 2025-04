Montpellier et Jean-Louis Gasset, c'est fini ‍!

Dans : MHSC.

Par Claude Dautel

Au lendemain de la défaite de Montpellier face au Havre, le club héraultais a annoncé le départ de Jean-Louis Gasset.

Il y a trois semaines, après le match arrêté entre Montpellier et Saint-Etienne, Jean-Louis Gasset avait été à deux doigts de jeter l'éponge, mais finalement l'entraîneur de 71 ans avait changé d'avis 24h plus tard, pensant pouvoir permettre au club de Laurent Nicolin de se maintenir. Mais dimanche soir, la défaite face au Havre a ramené Jean-Louis Gasset à la réalité, ce dernier estimant que cette fois l'avenir du MHSC était en Ligue 2. Ce lundi, le club de Montpellier a officialisé le départ immédiat de JLG. « D’un commun accord, le MHSC et Jean-Louis Gasset ont décidé ce jour de mettre fin à la mission qui avait été confiée à ce dernier. Jean-Louis Gasset n’est plus l’entraîneur de l’équipe professionnelle masculine à compter de ce jour », a précisé la direction de Montpellier, sans en dire plus concernant le futur entraîneur.