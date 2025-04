Genesio dévoile l’énorme avantage de Lille sur Lyon

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

OL-LOSC, c'est l'affiche de ce samedi soir et Bruno Genesio a reconnu que son équipe avait un sérieux avantage grâce à la suspension de Paulo Fonseca.

Choc de la Ligue 1 ce samedi soir avec le combat pour les places européennes entre Lyon et Lille. Un match couperet, car si la dernière ligne droite comportera encore six matchs, le perdant aura tout de même laissé filer un concurrent et marqué le pas dans cette lutte. L’OL a déjà perdu des points en chemin la semaine dernière lors du déplacement à Strasbourg. Après une belle première période mais vierge de buts, les Lyonnais se sont écoulés pour s’incliner 4-2 en Alsace. Deux matchs dans le même match, cette bascule après la pause a interpellé. Mais ce n’est pas une surprise pour Bruno Genesio, pour qui l’absence de Paulo Fonseca pour recadrer les choses en raison de sa suspension a forcément pesé. L’entraineur portugais ne peut pas apporter des retouches au moment où son équipe en a le plus besoin. Car au bord du terrain, l’impact des entraineurs est plus mitigé.

Le vestiaire, c'est là où tout se joue pour un coach

« C’est surtout pour ce qu’il se passe à la mi-temps que ça change. En cours de match, il est assez difficile, et notamment dans des matchs où il y a 50 000 ou 60 000 personnes dans les tribunes, de se faire entendre. Quand on gesticule beaucoup, qu’on crie beaucoup, c’est plus pour nous que pour l’équipe. Par contre, l’intervention à la mi-temps, elle est importante. Et je pense que pour ça, ça peut être un handicap pour Lyon et pour lui », a reconnu l’entraîneur des Dogues en conférence de presse. Une donnée à prendre en compte, pour le LOSC mais surtout pour l’OL qui ne peut pas perdre le fil du match à chaque fois après la pause. Sans quoi la suite de la saison et ce fonctionnement avec Paulo Fonseca risquent de coûter cher en terme de points.