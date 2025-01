TV ‍: « ‍Ni DAZN, ni IPTV ‍», ils lâchent la Ligue 1

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Malgré des prix diminués et une couverture améliorée, DAZN lutte pour s'imposer dans le paysage audiovisuel de la Ligue 1.

Avec la Coupe de France qui vient de vivre deux tours en deux semaines en ce mois de janvier, les Français ont pu retrouver les joies de quelques matchs de clubs en clair. Entre la Coupe d’Europe sur Canal+ et la Ligue 1 répartie entre DAZN et BeIN Sports, il faut forcément payer pour suivre les clubs tricolores désormais. Si pendant longtemps, le championnat de France a permis de récolter des montants records pour la Ligue, ce n’est plus le cas depuis le récent appel d’offres, et des revenus de moins de 500 millions d’euros dans les caisses du football français désormais chaque année. Pour ses tarifs trop élevés, DAZN a été pointé du doigt au départ. Si depuis, la plateforme britannique a revu sa façon de faire, changeant ses tarifs et améliorant la qualité de sa production, nombreux sont ceux qui n’ont pas adhéré au projet. Même les abonnés de la première heure, dont certains s’estiment floués de devoir payer plein pot quand d’autres arrivés plus tard déboursent deux fois moins, ont parfois abandonné le suivi de leur championnat.

Le prix et la qualité, deux éléments décisifs

👑 | Alexandre Lacazette 🤜🤛 Georges Mikautadze, deux noms pour une place de numéro 9️⃣. 💥 pic.twitter.com/1yXTzKzdmK — DAZN France (@DAZN_FR) January 16, 2025

Le magazine Capital se penche ainsi sur les tentatives de DAZN de séduire le public français pour éviter d’avoir à tout abandonner dans un an, si le seul de 1,5 million d’abonnés n’est pas atteint. « De quoi tenter les indécis, et éviter qu'ils ne basculent vers les offres illégales d’IPTV. Mais aussi faire regretter leur engagement aux premiers clients, qui payent plein pot », livre ainsi le magazine économique, qui donne la parole à des clients qui se sont désabonnés. Certains se plaignent du prix, et d’autres de la qualité de l’image. Et le dénommé Hervé, lui, déplore les deux. « Hallucinant les tarifs de DAZN. Même à 19,99 euros, c’est beaucoup trop cher pour un service de piètre qualité. J’ai été abonné à 15 euros via Amazon. J’ai résilié au bout d’un mois : la qualité de diffusion est médiocre. Sur grand écran, vous suivez la trajectoire du ballon et elle n’est pas fluide. C’est certainement leur algorithme de compression pour optimiser la bande passante et faire des économies sur l’exploitation. Ils feraient mieux de s’inspirer de Canal+, TF1… Bref pas d’IPTV, mais pas de DAZN non plus », dénonce ce client qui s’est désabonné, et rappelle que les téléspectateurs français veulent en fait un service pas trop cher et de bonne qualité pour retrouver l’amour de la Ligue 1.