Fin de match polémique à Reims-Strasbourg

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Clément Turpin, qui a été désigné pour arbitrer le match entre une équipe de Reims qui se bat pour le maintien et Strasbourg qui vise désormais la Ligue des Champions, a eu du travail dans un match tendu.

C’est surtout la dernière action qui a créé la polémique, et notamment une bagarre générale provoquant deux expulsions, une de chaque côté. Sur un dernier ballon, le Rémois Ito se faisait balancer dans la surface par Valentin Barco, qui ne regardait pas le ballon sur l’action. Clément Turpin décidait de ne rien siffler, et se voyait confirmer sa décision par la VAR, ce qui a eu le don d’énerver tout le monde, le Japonais se vengeant sur son adversaire et deux joueurs voyant rouge. La tension était palpable mais c’est bien Strasbourg qui fait la très bonne affaire avec cette victoire 1-0 en Champagne qui fait des Alsaciens une équipe qui se hisse désormais à la 4e place de Ligue 1.