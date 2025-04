DAZN ‍: 200ME et c'est fini, l'offre folle de la Ligue 1

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

DAZN et la Ligue 1 étant opposés devant la justice, un conciliateur tente de trouver un accord entre les deux parties. La Ligue de Football Professionnel a fait une proposition financière sidérante au diffuseur.

Le tribunal de commerce de Paris a donné quelques jours supplémentaires à la LFP et à DAZN pour négocier une solution amiable plutôt qu'un jugement brutal, la société anglaise réclamant 573 millions d'euros à la LFP « pour manquement observé » et « tromperie sur la marchandise » suite au contrat signé l'été dernier. Alors que l'on sait que DAZN plafonne à 500.000 abonnés, et aura un déficit proche de 250 millions d'euros pour cette première année d'un contrat censé durer jusqu'en 2029, la personne en charge de trouver une conciliation a donc rencontré les présidents des clubs de Ligue 1 pour les prévenir du danger qu'il y avait à ne pas négocier avec DAZN. Et selon L'Equipe, les dirigeants des équipes de L1 auraient proposé un deal à soumettre au diffuseur de huit des neuf matchs de chaque journée de Championnat.

La LFP prêt à récupérer ses droits TV en fin de saison

Cette proposition des dirigeants de Ligue 1 est que le contrat avec DAZN soit définitivement stoppé à la fin de l'actuelle saison, et qu'en échange la chaîne verse 200 millions d'euros en dédommagement pour la saison prochaine. Un doux rêve qui n'a pas duré longtemps, puisque le conciliateur a répondu que jamais DAZN n'acceptera cette offre assez singulière, mais surtout très coûteuse. Etienne Moatti, journaliste en charge de ce dossier pour le quotidien sportif, confirme que c'est ce vendredi que la mission du conciliateur va s'achever, même s'il n'est pas impossible qu'un nouveau délai supplémentaire soit accordé aux deux camps.

Quoi qu'il en soit, la proposition faite par les clubs de Ligue 1, sous l'égide de la LFP, confirme qu'entre DAZN et la L1, on est déjà au bord du divorce après seulement un an de contrat. De quoi relancer l'hypothèse de la création d'une chaine mise en place par la Ligue 1, comme cela avait été évoqué l'été dernier. Mais visiblement, DAZN n'est pas décidé à financer indirectement le lancement de ce nouveau média, et si par malheur la justice donnait raison au diffuseur anglais, alors la Ligue de Football Professionnel serait au bord du précipice.