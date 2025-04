Alban Lafont en N3, pas de scandale à Nantes

Dans : FC Nantes.

Par Claude Dautel

Poussé sur la touche suite à la signature d'Anthony Lopes lors du mercato d'hiver, Alban Lafont n'est pas du genre à se morfondre. Le gardien de but nantais prépare l'avenir, quitte à jouer en N3.

En s'imposant vendredi à Nice, le FC Nantes a fait un pas de géant pour le maintien en Ligue1. Et Antoine Kombouaré sait ce qu'il doit à Anthony Lopes sur ce match, l'ancien gardien de but de l'Olympique Lyonnais rendant une copie presque parfaite face au Gym. Loin de tout cela, Alban Lafont a compris que son avenir n'était plus à Nantes, même si Lopes n'a pas voulu en dire plus sur la suite de sa carrière, l'international portugais étant lié avec les Canaris jusqu'en juin prochain. Placardisé, Alban Lafont ne veut pas s'installer dans les tribunes, et c'est pour cela qu'il a décidé de jouer ce week-end avec la réserve nantaise, qui évolue en National 3, et c'est à cette occasion que le gardien de but de 26 ans est sorti de son mutisme pour en dire un peu plus sur sa carrière, alors qu'il a encore deux ans de contrat avec le club de Waldemar Kita.

Lafont n'a pas lâché à Nantes

La réserve s’impose en toute tranquillité ce soir à Marcel-Saupin (4-1). 🕺💛💚



Alban Lafont, Mathieu Acapandié, Sékou Doucouré, Nathan Zézé, Dehmaine Tabibou et Adel Mahamoud ont tous joués. Fabien Centonze était lui sur le banc. #FCNantes | 📸 Baptiste Mura pic.twitter.com/EC4B72zT7R — fan_fcnantes_foot_ (@FcnantesFoot) April 5, 2025

Se confiant à Johan Rigaud, journaliste du quotidien sportif, Alban Lafont prévient tout le monde, et les clubs éventuellement intéressés, qu'il n'était pas du genre à lâcher prise malgré sa situation. « J'ai envie de continuer à garder du rythme, je me sens bien, ça me fait plaisir aussi d'être avec les jeunes et le coach pour jouer le titre. Ma situation ? Tout le monde l'a vue, elle est ce qu'elle est, je ne lâche pas. Je suis prêt et on va préparer cet été tranquillement. Ç'a été difficile pendant un petit moment, mais j'essaie de garder la tête froide, de travailler, de me remettre en question aussi, et on avance », précise celui qui a perdu sa place dans les buts nantais en pleine saison. A l'heure où l'avenir du FC Nantes en Ligue 1 s'éclaircit, on voit mal comment Alban Lafont pourrait rester une année de plus.