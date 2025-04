Son salaire révélé, cette star de Bordeaux est dégoûtée

Dans : Bordeaux.

Par Quentin Mallet

Recruté l’hiver dernier pour faire office de doublure à Andy Carroll, Etienne Beugre est devenu le joueur le mieux payé de National 2. Dans une récente interview, l’attaquant ivoirien a évoqué les ambitions des Girondins de Bordeaux, mais aussi ses émoluments.

Malgré leur descente aux enfers qui s’est, pour l’instant, arrêtée en National 2, les Girondins de Bordeaux continuent de faire parler d’eux. Les méfaits de la direction se poursuivent même en quatrième division : vivement critiqué pour sa gestion des comptes, Gérard Lopez a réitéré avec le recrutement d’Etienne Beugre au mois de janvier dernier. Cette arrivée, d’apparence anodine, a fait couler beaucoup d’encre. En cause, les 10 000 euros par mois de salaire offerts par la direction au nouvel attaquant du club au scapulaire, faisant de lui par cette occasion le joueur le mieux payé de National 2. Avec ces émoluments, il est même mieux payé que la moyenne des joueurs de Ligue 2. Dans une récente interview accordée à TV7, Beugre est revenu sur les ambitions des Girondins de Bordeaux, mais aussi et surtout sur les critiques concernant son salaire.

« Mon salaire n’a rien à voir avec tout ce qui se passe en ce moment »

« Que mon salaire soit public ? Ça a été difficile en dehors du vestiaire, ça a parlé. J'ai été très bien accueilli. Je suis parti sur cette base-là. Le salaire, on en parle, c'est normal, mais on est là pour soutenir le club. Mon salaire n'a rien à voir avec tout ce qui se passe en ce moment », a d’abord déclaré Etienne Beugre à propos du fait que son salaire fasse beaucoup parler. Pour autant, l’international ivoirien veut garder la tête froide et se concentre uniquement sur les objectifs sportifs du club.

Que son salaire soit important ou non, il espère pouvoir faire partie de l’équipe bordelaise qui remontera progressivement les échelons du football français. « On ne va pas s'abattre sur notre sort. On doit aller chercher les trois points pour nous remettre dans la course, nous donner de la confiance pour aller chercher l'objectif de monter. Rien n'est perdu », a-t-il expliqué au sujet des difficultés rencontrées par le club depuis cinq matchs dans des propos repris par Web Girondins. En attendant, Bordeaux a besoin qu’il justifie les investissements placés en lui pour espérer accrocher la montée en fin de saison.