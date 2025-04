Les droits TV s'écroulent, Lens a un plan génial

Dans : Lens.

Par Corentin Facy

En pleine crise des droits TV, le RC Lens souhaite diversifier ses revenus grâce à l’achat imminent du stade Bollaert.

Invité de l’After Foot sur RMC, Joseph Oughourlian a confirmé la nouvelle, le Racing Club de Lens va bientôt devenir propriétaire du stade Bollaert. Un accord a été trouvé sur la base d’un deal à 40 millions d’euros pour le Racing, qui va donc devenir propriétaire de son stade. Un très grand pas pour le développement du club dont s’est félicité Joseph Oughourlian, lequel mise sur cet achat pour diversifier les revenus du RC Lens en pleine crise des droits TV. L’idée est de faire de Bollaert la principale source de revenus des Sang et Or, avec la création de salons supplémentaires mais également de magasins ou encore de restaurants, à l’instar par exemple de ce qui est fait à l’Olympique Lyonnais, où le club est propriétaire du Groupama Stadium avec de multiples activités possibles dans l’enceinte du stade ou aux alentours proches.

« Oui, c’est bouclé. On a plusieurs idées. La première, c’est qu’on veut augmenter le nombre de salons qu’on a donc on doit faire des travaux là-dessus. Il y aurait peut-être un projet de faire une tour sur une des parties du stade qui nous permettrait aussi d’avoir plus de places VIP. On veut faire une fan zone, de manière à attirer les gens avant le match, pour qu’ils consomment avant et après. Et surtout, on a un projet immobilier autour du stade, où on veut créer une centralité autour de Bollaert » a d'abord expliqué le patron du RCL avant de poursuivre.

Le RC Lens veut diversifier ses revenus grâce à Bollaert

« Aujourd’hui, c’est une espèce de cathédrale plantée sur un parking vide, sauf deux jours par mois. Si on veut augmenter nos revenus commerciaux, on doit créer des mouvements, attirer le chaland vers cette zone et faire de la restauration, de la galerie marchande. On aspire à ne pas trop dépendre des droits TV pour des raisons évidentes. Il faut qu’on trouve d’autres revenus » a lancé Joseph Oughourlian, qui est très bien placé pour savoir que la crise des droits TV va fortement impacter les clubs de Ligue 1 et sans doute pendant longtemps, et qui souhaite donc se protéger avec de nouveaux revenus. Une idée qui devrait plaire aux supporters lensois.